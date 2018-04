Európa gazdasági motorja vagyunk, nem pedig probléma

Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter szeretné, ha a Nyugat nem problémaként kezelné Közép-Európát, és a felek jobban odafigyelnének arra, amit a másik mond - a politikus erről a Lidové Noviny cím cseh konzervatív napilapban szerdán megjelent interjújában beszélt.



"Számomra nagyon fontos, hogy megszűnjön Közép-Európa problémaként való kezelése. A visegrádi négyes (V4) ma olyan helyzetben van, hogy a nyugat-európai sajtóban problémának minősítik. Be kell bizonyítanunk, hogy ez nem így van" - mondta Lajcák.



A szlovák diplomácia vezetőjének meggyőződése, hogy a közös beszédet jobban hallani, mintha valaki egyedül szólal meg.



"Csehország és Szlovákia az európai témákban közös hullámhosszon volt. Különösen abban az időben, amikor a lengyelek és a magyarok ellen kifogások fogalmazódnak meg, demonstrálnunk kell, hogy a cseh és a szlovák társadalom európai. Hogy a V4 a gazdasági növekedés motorja" - fejtette ki a miniszter.



Miroslav Lajcák szerint az Európai Unió nyugati és keleti tagállamainak jobban oda kell figyelniük egymásra.



"Úgy, ahogy mi meghallgatjuk partnereinket, jó lenne, ha Európa is jobban odafigyelne ránk" - szögezte le a szlovák külügyminiszter.



Példaként megemlítette, hogy a migráció kérdésében a Nyugat először süketnek mutatkozott a visegrádiak véleményével szemben, holott az idő a visegrádiaknak adott igazat.



"Aktívabb párbeszédre, és kevesebb paternalizmusra lenne szükség" - jegyezte meg Lajcák.



A miniszter megemlítette Horst Seehofer új német belügyminiszter kijelentését, miszerint a Nyugat nem eléggé figyel oda Kelet-Európára.



"Vannak tehát már jelei az új hozzáállásnak. De nekünk is vannak feladataink: nagyobb figyelmet kell szentelnünk az európai gesztusoknak és jobban ki kell hangsúlyoznunk autentikus tapasztalatainkat" - mutatott rá a szlovák külügyminiszter.