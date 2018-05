EU-Nyugat-Balkán-csúcs - EU: az unió támogatja a Nyugat-Balkán európai integrációs perspektíváját

Közös álláspontunk van. Tartós mentességet akarunk kapni (az acél- és alumíniumexportot sújtó vámtarifák alól), és azután beszélhetünk arról, hogyan lehetne kölcsönösen csökkenteni a kereskedelmet korlátozó tényezőket

Ahogy egy családban is adódnak viták, úgy a partnerek között is előfordulnak döccenők. Ezt nem jelenti azt, hogy lemondunk az Egyesült Államokkal ápolt partneri viszonyról, vagy valaki más az EU-ból ezt tenné: ez alapvetően hibás hozzáállás lenne

Erről az (Európai Tanácsban) már van egy elég világos állásfoglalásuk, most senki sem tartotta szükségesek újabb nyilatkozat kiadását. Valamennyien sajnáljuk, hogy ennyi áldozat van a Gázai övezetben, de a nagykövetség áthelyezéséről nem beszéltünk

Ez egy nagyon kártékony felvetés, nekünk mind az Egyesült Államok, mind pedig az EU fontos, senki sem kötelez arra, hogy válasszunk közülük

A nyugat-balkáni partnerek pedig ismételten elkötelezik magukat a határozott stratégiai döntéseiket tükröző európai integráció mellett - jelentették ki az európai uniós és a nyugat-balkáni országok állam- illetve kormányfői Szófiában aláírt nyilatkozatukban csütörtökön.A nyilatkozat szerint az EU egyebek mellett olyan fokozott segítségnyújtással kívánja segíteni a térség integrációs törekvéseit, amely a nyugat-balkáni partnerek által a jogállamiság, valamint a társadalmi-gazdasági reformok terén tett kézzelfogható előrelépésen alapul. Az EU támogatja a nyugat-balkáni partnerek azon kötelezettségvállalását is, hogy folytatják a jószomszédi viszony, a regionális stabilitás és a kölcsönös együttműködés megerősítését.Mint írták, az eddig elért eredmények alapján a nyugat-balkáni partnerek ismételten elkötelezték magukat a határozott stratégiai döntésüket tükröző európai integrációs perspektíva, valamint az erőfeszítéseik és az egymásnak nyújtott kölcsönös támogatásuk fokozása mellett.Aláhúzták, hogy az EU és a Nyugat-Balkán több olyan biztonsági kihívással néz szembe, amelyek koordinált egyéni és közös fellépést kívánnak meg. Megállapították, hogy közös munkával hatékonyan képesek fellépni ezen kihívások kezelése érdekében, amelyet az illegális migrációs áramlatok megfékezése terén folytatott együttműködés sikere is bizonyít.Hangsúlyozták,, beleértve a finanszírozást, a radikalizálódást és a külföldi terrorista harcosok visszatérését is. A kiberbiztonság és a stratégiai kommunikáció területén folytatott fokozottabb együttműködés révén pedig közösen fognak küzdeni a félretájékoztatás és az egyéb hibrid tevékenységek ellen.A nyilatkozat szerint az uniós vezetők egyetértettek abban, hogy, ami gyorsabb haladást tesz lehetővé a digitális gazdaság, valamint - a párizsi klímamegállapodással összhangban - a fenntartható és éghajlatbarát társadalmak megvalósítása terén.Az európai uniós és a nyugat-balkáni országok állam- és kormányfői alapvető fontosságúnak nevezték, hogy a kapcsolatok és a lehetőségek sűrű hálója jöjjön létre a régión belül és az EU-val ahhoz, hogy népeik és gazdaságaik közelebb kerüljenek egymáshoz, valamint fokozódjon a politikai stabilitás, a gazdasági jólét, továbbá a kulturális és társadalmi fejlődés.- jelentette ki Angela Merkel német kancellár csütörtökön Szófiában.- mondta Merkel újságíróknak a csúcstalálkozó előtt.A német kancellár hozzátette: a szerda esti munkavacsorán az uniós vezetők egyetértettek abban, hogy az iráni atomprogramot korlátozó, 2015-ben kötött többhatalmi megállapodás "nem tökéletes", mégis fenn kell tartani az Egyesült Államok kiválása után is, és további tárgyalásokat kell folytatni Iránnal más kérdésekről is, köztük a ballisztikusrakéta-programról.Sebastian Kurz osztrák kancellár is azt hangsúlyozta: fontos, hogy az EU összehangolt módon reagáljon az ügyben, és ez a közös szándék a munkavacsorán is érezhető volt. "Még van pár hetünk, hogy megmentsük az egyezményt. Pillanatnyilag senki nem tudja megmondani, hogy sikerülni fog-e, de megteszünk mindent" - tette hozzá Kurz.Emmanuel Macron francia államfő a tanácskozás előtt a sajtó érdeklődésére szintén kiemelte, hogy az unió teljes mentességet szeretne az amerikai vámtarifák alól. Hozzátette: Európának meg kell őriznie "kereskedelmi szuverenitását".Iránnal kapcsolatban arra is kitért, hogy az EU-nak meg kell védeni az amerikai szankcióktól azokat az európai vállalatokat, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Iránnal. Macron hangsúlyozta: megérti, hogy a nagyobb vállalatok mindenképpen szeretnék megvédeni amerikai érdekeltségeiket, de az EU-nak támogatni kell azokat a kisebb - az amerikai vagy más piacok változásainak kevésbé kitett - cégeket, amelyek továbbra is fenn akarják tartani gazdasági kapcsolataikat Iránnal.Romániának egyaránt fontos az Egyesült Államokkal ápolt stratégiai partnersége, valamint európai uniós és NATO-tagsága - szögezte le csütörtökön Szófiában Klaus Iohannis államfő, határozottan elutasítva, hogy országának választania kellene az Egyesült Államok és az EU között.A román elnököt az uniós állam- és kormányfők, illetve a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcstalálkozója előtt a román média reagáltatta Donald Tusk előző esti állásfoglalására, aki "szeszélyes magatartása" miatt bírálta az amerikai kormányzatot. "Azt mondhatnánk, hogy ilyen barátokkal nincs szükségünk ellenségekre" - jegyezte meg az Európai Tanács elnöke, Donald Trump amerikai elnöknek az iráni atomprogram és a nemzetközi kereskedelem kapcsán bejelentett döntéseire utalva.Iohannis elmondta: az uniós vezetők szerda esti vacsoráján örömmel tapasztalta, hogy európai kollégáinak többsége hozzá hasonlóan létfontosságúnak tartja a transzatlanti partnerséget. A román elnök szerint nincs szó arról, hogy valamiféle ellenségeskedés kezdődjék az Egyesült Államok és az Európai Unió között.- mondta a román államfő, kifejezve meggyőződését, hogy ezúttal is sikerül megoldást találni a felmerülő problémákra, köztük a vámtarifákra.Iohannist az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetéséről is kérdezték, Romániában ugyanis belpolitikai vitákat szült a jobboldali elnök és a baloldali kormány között az is, hogy kövesse-e Románia az amerikai példát.- mondta Iohannis.A román államfő egyúttal belpolitikai ellenfeleit bírálta, amiért - szerinte elhamarkodottan - a román nagykövetség Jeruzsálembe költöztetéséről kezdtek beszélni és úgy állítják be, mintha valaki választás elé állította volna Romániát.- mondta a román államfő.