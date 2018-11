EU-csúcs/Brexit - A huszonhetek aláírták a megállapodást a brit kiválás feltételeiről

Szomorú nap a mai. Nincs ok örömre vagy ünneplésre, Nagy-Britannia kilépése szomorú pillanat, tragédia"

A jóváhagyás várható volt, mivel előző nap Gibraltár kérdésének megoldásával elhárult az utolsó probléma is.A két dokumentumot Theresa May brit kormányfőnek is alá kell írnia, aki a tervek szerint hamarosan csatlakozik a huszonhetekhez.A csúcstalálkozó jó alkalom arra, hogy az EU levonja a brit kilépés minden tanulságát, egyebek mellett azt, hogy az uniónak vannak törékeny pontjai - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Brüsszelben, a brit uniós tagság megszűnése dokumentumainak aláírására összehívott soron kívüli uniós csúcsra érkezve vasárnap.A francia elnök hangsúlyozta, "ez egy súlyos pillanat az Európai Unió számára", a brit kilépés ugyanis azt mutatja, hogy van min javítani."Az EU-nak reformra, átalakításra van szüksége" - húzta alá. Ezt fogja szem előtt tartani a tavasszal esedékes európai parlamenti választások esetén is - tette hozzá.A csúcstalálkozónak a tiszteletet és a méltóságot kell mutatnia, valamint az unió egységét. "Nem ünnep ez, se nem gyász" - fogalmazott a francia elnök. El kell fogadni egy szabad és független nép döntését - hangsúlyozta.Macron szerint a megállapodás jól előkészített, de még tökéletesíthető dokumentum, amelyet támogatni fog aláírásával annak reményében, hogy az Egyesült Királysággal fennmarad a korábbi szoros kapcsolat.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az EU-csúcs megkezdése előtt annak a véleményének adott hangot, hogy sikerült tető alá hozni a lehető legjobb megállapodást, de nincs ok örömre, szomorú pillanat, tragédia az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból - jelentette ki- mondta Juncker.Újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy akkor sem tárgyalható alapjaiban újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodás, ha a londoni parlament végül nem fogadja el.Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló kijelentette, az Európai Unió és az azt elhagyó Nagy-Britannia a szükséges dokumentumok aláírását követően is barátok és szoros partnerek maradnak.Aláhúzta, az első fázis megtörtént, most pedig eljött az ideje, hogy mindenki vállalja felelősségét, ugyanis az előkészítő tárgyalások nagyon nehezek és összetettek voltak. Barnier hozzátette, a megbeszélések folyamán az EU sosem az Egyesült Királyság ellen, mindig a legjobb közös megoldás érdekében tárgyalt.Mark Rutte holland miniszterelnök szerint a megállapodásokban foglaltak kedvező feltételeket rögzít úgy az Európai Unió számára, mint az Egyesült Királyságnak."Noha nagyon ellenzem Nagy-Britannia kiválását, ez egy elfogadható megállapodás annak feltételrendszeréről" - fogalmazott. Hozzátette, a dokumentum azért is elfogadható, mert általa egyik fél sem kerül ki győztesen. "A kilépéssel ugyanis mindenki veszít" - húzta alá.Az aláírásra váró szöveg ugyanakkor a lehető legkiegyensúlyozottabb, mert tartalmazza a kilépést akarók minden követelését úgy, hogy megtartja a kapcsolatokból adódó előnyöket egyaránt - tette hozzá Rutte.Theresa May brit miniszterelnök délelőtt 11 órakor csatlakozik a huszonhetekhez.A Brexit-feltételeket tartalmazó 585 oldalas dokumentumról és a majdani kapcsolatok keretrendszerét felvázoló 26 oldalas politikai deklarációról december második hetében szavaz a brit parlament.