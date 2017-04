EU-csúcs és Brexit - Orbán Viktor szerint sikerült megvédeni Magyarország álláspontját - fotók

Az Európai Néppárt brüsszeli csúcstalálkozóján sikerült megvédeni Magyarország álláspontját - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a Nagy-Britannia tervezett kiválása után az Európai Unióban maradó tagállamok rendkívüli csúcstalálkozóját követően. A néppárt elnökségének szombati találkozóján Magyarországot érintve több olyan kérdésről tárgyaltak, amelyről a hét folyamán az Európai Parlament plenáris ülésén is szó volt - mondta, és leszögezte, hogy eredményesen védte meg Magyarország álláspontját.A kormányfő Soros György amerikai milliárdos brüsszeli látogatásáról úgy vélekedett: "van, aki ártani akar Magyarországnak, van, akinek az a dolga, hogy megvédje". Véleménye szerint sikerült helyretenni a dolgokat Brüsszellel. Orbán Viktor elmondta, hogy a Közép-európai Egyetem ügye a maga jogi menetében halad tovább. Kijelentette, hogy Magyarországnak senki sem szabhat feltételeket. Ez egy jogi kérdés, az Európai Bizottság és Magyarország tárgyalni fog róla a következő hónapokban. Magyarország végre fogja hajtani a vita eredményeképpen kialakuló megállapodást - közölte a miniszterelnök.Az Európai Unió állam-, illetve kormányfőinek szombati, rendkívüli csúcstalálkozójával kapcsolatban elmondta, ott az volt a feladata, hogy olyan tárgyalási forgatókönyv jöjjön létre Nagy-Britannia uniós kilépésére (Brexit) vonatkozóan, amely a magyar érdeknek megfelel. Az eredményt ezen a téren is sikeresnek értékelte , hiszen - mint mondta - az előkészítő munkának köszönhetően az Európai Tanács a Brexit-tárgyalásokra vonatkozó iránymutatást elfogadta. Orbán Viktor elmondta, hogy az Európai Néppártnak és minden uniós szervnek az a kérése, hogy amikor Európáról véleményt mond Magyarország, akkor legyen világos, hogy az nem Európa ellen történik. Kiemelte, hogy az Európai Unióban Magyarországon a legnagyobb a tagság támogatottsága, és ebben az eredményben benne van a kormány munkája is.A magyar kormány ugyanis Európa-párti - jelentette ki. Hangsúlyozta, nem enged azon véleményéből, hogy az unió rosszul működik és meg kell reformálni. Erről nyílt vitát, megbeszéléseket kell folytatni. Hozzátette, vannak olyan kérdések, amelyek veszélyesek a magyarokra nézve, ilyen a migráció és az Európai Bizottság rezsicsökkentést eltörölni akaró kezdeményezése. Magyarország azt szeretné, hogy ezekben a kérdésekben mindenképpen az előterjesztő változtassa meg az álláspontját - szögezte le. A "Stop Brüsszel" nem Brüsszel-, nem Európa-ellenes indítvány, Magyarország azt szeretné, hogy ne változzon meg a tagállamok és a brüsszeli hatáskör közötti megosztás. Maradjon úgy, ahogy most van, a magyaroknak ez az érdekük - fogalmazott Orbán Viktor.- jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke szombaton, az unióban maradó tagállamok vezetőinek brüsszeli találkozóján elmondott beszédében.A csúcsértekezleten - amely elsősorban ezzel a témával foglalkozott - Tajani hangsúlyozta, hogy a tagországok egységének kell jellemeznie a Brexit-tárgyalások előkészítését és azok levezetését is. Kijelentette, nem szabad kompromisszumokat kötni a jövőbeli gazdasági és kereskedelmi együttműködés, valamint a védelem és a biztonság területén, ugyanis senkinek sem érdeke, hogy gyengítse az együttműködést ezeken a területeken. Nem pusztán a Brexit okozta hátrányok minimalizálására, hanem az abból adódó előnyök kiaknázására is törekednie kell az unióban maradó 27 tagállamnak - hangsúlyozta az uniós parlament elnöke.Elkerülhetetlen, hogy Nagy-Britannia megfizesse az unióból való kilépés árát - jelentette ki Francois Hollande francia elnök szombaton, az unióban maradó tagállamok brüsszeli csúcstalálkozóját megelőzően. Hollande aláhúzta, nem szabad büntetni, de annak egyértelműnek kell lennie, hogy Nagy-Britanniának gyengébb pozíciója lesz a kilépést követően, mint az unió tagjaként. A francia elnök elutasította azokat a vélekedéseket, hogy Theresa May brit kormányfő tárgyalási pozícióit erősíthetné a június 8-ra kitűzött brit parlamenti választásokon várható nagy arányú győzelme. Véleménye szerint a brit szavazás kimenetele nem fogja befolyásolni az uniót.Az EU elvei és céljai már kialakításra kerültek, és a tárgyalók ezt az irányvonalat fogják követni - mondta az elnök. Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök a tervezett brit választásokról úgy vélekedett, hogy azokkal Theresa May a konzervatív párton belüli problémákat kívánja megoldani, nem csak azt akarja elérni, hogy az úgynevezett "kemény" vagy "puha" Brexit közül lehessen választani. A brit miniszterelnök "meglepettnek tűnik, hogy az EU "huszonhetek" egységesek, de ez a helyzet" - tette hozzá. Michel Barnier, a kilépési feltételekről Londonnal folytatandó tárgyalások munkacsoportjának az uniós bizottság által delegált vezetője szerint Nagy-Britannia érdeke is az EU egysége, amely növelné a Brexit-megállapodás esélyeit. Úgy vélekedett, a szombati rendkívüli uniós csúcstalálkozó az unióban maradó tagállamok egységét mutatja, de ez nem Nagy-Britannia ellen irányul - húzta alá.Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke ez utóbbiakról - Twitter-üzenetében - azt közölte, hogy "szilárd és tisztességes" politikai mandátummal ruházzák fel az EU tárgyalódelegációját. Hozzátette, hogy az irányelveket egyhangúlag támogatták a tagországok állam- és kormányfői. A brüsszeli találkozó középpontjában a britek távozásának kérdése áll. Az ülés résztvevőinek küldött meghívólevelében Tusk azt hangsúlyozta: akkor kezdődhetnek meg a tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatairól, ha a megfelelő ütemben haladnak az egyeztetések a brit kilépéssel kapcsolatos megállapodás főbb kérdéseiről, az állampolgárok jogairól, a brit pénzügyi kötelezettségekről, illetve az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés ügyéről.Elemzők szerint nem várhatók komolyabb viták a szombati ülésen, mivel a tagállamok képviselői már a héten megegyeztek a közös tárgyalási pozícióról. Egyes források ugyanakkor arról számoltak be, hogy a résztvevők érinthetik a jelenleg Londonban működő uniós ügynökségek - az Európai Bankhatóság (EBA) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) - költözésének kérdését, valamint a Törökországgal kapcsolatos uniós politikát is.Az Európai Bizottság a tanácsi irányelvek elfogadását követően fog javaslatot tennie az egyeztetések megindítására, amelyet még a tagállamok kormányainak is jóvá kell hagyniuk. Sokak szerint a "valódi" tárgyalások azonban csak a június 8-ai brit előrehozott választások után kezdődhetnek majd meg.- Megállapodtak az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló tárgyalásokra vonatkozó iránymutatásaikról a bennmaradó tagállamok vezetői, ami "szilárd és tisztességes" politikai mandátummal ruházza fel az EU tárgyalódelegációját - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a "huszonhetek" szombati brüsszeli csúcstalálkozóján.Tusk arról számolt be a Twitteren, hogy az irányelveket egyhangúlag támogatták a tagországok állam- és kormányfői. Névtelenséget kérő uniós források szerint a résztvevők nem sokkal a tanácskozás megkezdése után, változtatás nélkül elfogadták az alacsonyabb szinteken korábban már jóváhagyott szövegtervezetet.Nem kérdés, hogy az Európai Unió (EU) a kiválást követően is szoros és erős kapcsolatot akar tartani az Egyesült Királysággal - jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szombaton, az unióban maradó tagállamok brüsszeli csúcstalálkozóját megelőzően. Tusk hangsúlyozta, hogy mielőtt a Nagy-Britannia kilépését követő időkről, az EU jövőjéről folytatnának megbeszélést az uniós 27-ek állam-, és kormányfői, felelősséggel és határozottsággal át kell gondolniuk a múltat is. Ez az egyetlen útja az előrehaladásnak - vélekedett. Tartós garanciákra van szükség minden olyan polgár és családja számára, akiket bármilyen formában érint a kilépés a csatorna mindkét oldalán.Ez kell legyen a legfontosabb úgy az unió, mint az Egyesült Királyság számára - hangsúlyozta. Közlése szerint az Európai Bizottság már előkészített egy pontos és részletes listát a polgárok jogaira vonatkozóan, amelyet az uniós vezetők szombati ülésükön áttekintenek. Kijelentette, hogy az unióban maradó 27 tagországnak egységesnek kell maradnia. Ez az egyetlen garancia arra, hogy az egyeztető tárgyalások eredményre vezessenek. Ezt azt is jelenti, hogy az uniós egység az Egyesült Királyság érdeke is - vélekedett. Tusk reményét fejezte ki, hogy az uniós intézmények és tagországok jelenlegi összetartása megmarad a jövőben is. Szombaton csúcstalálkozót tartanak az unióban maradó tagállamok vezetői az Egyesült Királyság uniós kilépéséről Brüsszelben.A "huszonhetek" vezetői várhatóan iránymutatásokat fogadnak el a britek tagságának megszűnéséről szóló tárgyalásokra vonatkozóan.