EU-csúcs: a migráció lesz az egyik legfontosabb téma

Elsősorban a közös migrációs és menekültpolitikáról, a következő többéves költségvetési keretről, illetve gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyalnak csütörtökön kezdődő kétnapos csúcstalálkozójukon az európai uniós tagországok állam- és kormányfői Brüsszelben.



Csütörtökön a legfontosabb napirendi pont a migráció külső és belső dimenziója lesz, de az uniós vezetők többek közt a kereskedelempolitikával is foglalkoznak majd, és határozatot fogadnak el az Európai Parlament jövőbeli összetételével kapcsolatban. Theresa May brit miniszterelnök tájékoztatást ad az Egyesült Királyság uniós kilépési folyamatának legfrissebb fejleményeiről. Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár pedig az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban beszámol a minszki megállapodások végrehajtásának állásáról.



A péntek délelőtti ülésen a brit kormányfő már nem lesz jelen, csak a bennmaradó tagállamok vezetői, akik áttekintik a Brexit-tárgyalások állását Michel Barnier-vel, az Európai Bizottság illetékes főtárgyalójával.



Végül délután eurócsúcsot tartanak, amelyen rendhagyó módon a valutaövezeten kívüli tagországok állam-, illetve kormányfői is jelen lesznek.