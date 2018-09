EU-csúcs: a migráció és a biztonság kérdései lesznek a salzburgi találkozó középpontjában

Elsősorban a migráció és a biztonság, illetve az Egyesült Királyság jövő évi kilépésének kérdései lesznek az európai uniós állam- és kormányfők szerdán kezdődő informális salzburgi csúcstalálkozójának középpontjában.



Szerda este a vezetők nem hivatalos munkavacsorát tartanak, amelyen a megbeszélés fő témája a migráció lesz. Megvitatják a legújabb fejleményeket és értékelik az előrelépést az illegálisan érkező bevándorlók számának csökkentése és a harmadik országokkal való együttműködés terén.



Másnap az európai belső biztonság ügyével folytatódik az ülés, amelyen egyebek mellett a rendőrségi és igazságügyi együttműködésről, valamint a határbiztonság és a kibervédelem erősítéséről lesz szó. Theresa May brit miniszterelnök emellett beszámol majd a Szkripal-ügy állásáról is.



Az utolsó napirendi pont tárgyalásán azonban Theresa May már nem lesz jelen, csak a brit kilépés után is bennmaradó tagállamok vezetői, akik Michel Barnier uniós főtárgyalóval együtt megvitatják a Brexit folyamatának állását és a következő lépéseket.



A kétnapos csúcstalálkozó házigazdája Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Ausztria kancellárja lesz.