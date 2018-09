EU-csúcs - May további javaslatokat jelentett be az ír-északír határkérdés ügyében

Úgy vélem, komoly és működőképes javaslatokat tettem. Persze nem minden részletben fogunk tudni megállapodni, de remélem megfelelő módon fognak válaszolni"

További javaslatokat jelentett be Theresa May brit miniszterelnök az ír-északír határkérdés rendezésére vonatkozóan az európai uniós állam- és kormányfők salzburgi csúcstalálkozóján - közölték uniós körökből csütörtökre virradóra.Brüsszel és London is szeretné elkerülni a határellenőrzés visszaállítását, mert az veszélybe sodorná az észak-írországi alkotmányos rend alapját jelentő 1998-as nagypénteki egyezményt. Egyelőre azonban nem született áttörés az ügyben.May felvetette, hogy a Nagy-Britannia és az EU jövőbeli kapcsolatában elválasztanák egymástól az áruk és szolgáltatások szabad áramlását a személyekétől. Mint mondta, London már így is sok engedményt tett az EU-nak, s most Brüsszelen a sor, hogy a még nyitott kérdésekben rugalmasságot mutasson.- mondta May. Hozzátette: "a felelősség minket terhel, hogy megszülessen a megállapodás".May a csúcstalálkozót nyitó munkavacsorán, amely hajnal után ért véget, újfent hangsúlyozta:. A Brexitet végrehajtják - idézték Mayt az uniós illetékesek.A diplomaták szerint a brit kormányfő mindemellett hozzájárult a november közepére összehívott rendkívüli EU-csúcs megtartásához, amely szintén a Brexit-tárgyalásokra összpontosítana.Dalia Grybauskaite litván elnök és Peter Pellegrini szlovák kormányfő a vacsorát követően viszont arról számoltak be, hogy sem a Brexit, sem az ír-északír határ ügyében nem történt előrelépés."Jelenleg holtpontra jutottunk. Nincs előrelépés" - jelentette ki Grybauskaite.Pellegrini hozzátette: "a határkérdésben nem jutottunk előbbre, meglátjuk, mit hoz a 27-ek tanácskozása holnap".A találkozó napirendjének másik kiemelt témája a migráció volt.Az uniós vezetők ennek keretében megvitatták a Frontex-mandátum tervezett kibővítését, illetve az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökségben szolgálatot teljesítők számának növelését, valamint az Arab Liga és az Európai Unió februárra tervezett egyiptomi csúcstalálkozóját. Ez utóbbival kapcsolatban egy uniós diplomata megjegyezte, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke vasárnap találkozni készül New Yorkban Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a dpa német hírügynökségnek arról számolt be, hogy, ezért csütörtökön folytatják majd az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket.Csütörtökön emellett az európai belső biztonság ügyével folytatódik az ülés, amelyen egyebek mellett a rendőrségi és igazságügyi együttműködésről, a határbiztonság és a kibervédelem erősítéséről, valamint az Egyesült Királyság jövő évi kilépésének kérdéseiről lesz szó. Theresa May emellett beszámol majd a Szkripal-ügy állásáról is.A kétnapos csúcstalálkozó házigazdája Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Ausztria kancellárja.