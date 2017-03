Észak-Korea új, nagy teljesítményű rakétahajtóművet tesztelt

A KCNA szerint Kim Dzsong Un az észak-koreai műholdak fellövésére használt Szohe rakétakísérleti telep területén a Tongcsang-ri indítóállomáson kísérte figyelemmel a Nemzetvédelmi Tudományok Főiskolája által fejlesztett rakétahajtóművel végzett földi kísérleteket. A teszt elindítására személyesen adta ki az utasítást az észak-koreai vezető - emelte ki a KCNA.



Kim az ország rakétaiparának "újjászületéseként" méltatta a sikeres tesztet.



Az állami hírügynökség közölte azt is, hogy a kísérletet a hajtómű általános technikai mutatóinak ellenőrzésére hajtották végre, így a többi között mérték a tolóerőt az égéstérben, valamint a centrifugális szivattyúnak, a vezérlőrendszernek és a különböző szelepeknek a pontos működését, megbízhatóságát és szerkezeti biztonságát is.



Az új hajtómű segít majd abban, hogy Észak-Koreának "világklasszis műholdindítási képessége legyen" - írta a KCNA.



Szakértők szerint viszont a kommunista rezsim nagy hatótávolságú ballisztikus rakétáihoz kívánja hasznosítani az új típusú hajtóművet.



Kim "megjegyezte, hogy a mostani teszt sikere történelmi jelentőségű esemény, amely a dzsucse alapjaira építkező rakétaipar újjászületését jelzi. Hangsúlyozta, hogy az egész világ hamarosan látni fogja, milyen jelentőséggel bír a ma kivívott, nagyszerű győzelem" - közölte továbbá a KCNA, utalva a rezsim politikai, gazdasági és katonai önállóság elveit hirdető hivatalos dzsucse-ideológiájára.



Phenjan eddig öt nukleáris kísérletet hajtott végre és egy sor tesztet ballisztikus rakétával. Kormányzati tisztségviselők és szakértők is azon a véleményen vannak, hogy Észak-Korea



robbanófejek hordozására képes ballisztikus rakéták fejlesztésén dolgozik, amelyekkel elérheti az Egyesült Államokat is.