Észak-Korea templomépítésre kérte fel a magyar baptistákat

Szenczy Sándor baptista lelkész az MTI-nek elmondta: Phenjanban - példa nélkül álló módon - prédikálhatott az ország egyetlen protestáns templomában, és az észak-koreai külügyminisztérium magas rangú tisztségviselője azt is felajánlotta, hogy építsenek baptista imaházat is a fővárosban.



A kommunista, tehát alapvetően vallás- és egyházellenes ország fővárosában orosz támogatással már épülőben van egy ortodox templom is. Szenczy Sándor elmondta: a hagymakupolás épület már szerkezetkész állapotban van.



Szenczy Sándor és munkatársai több hivatalos találkozón vettek részt, amelyeken megállapodás született arról, hogy magyar módszerrel, a konduktív pedagógia bevezetésével fognak neki mozgássérült gyerekek rehabilitációjának. Erre azok után kerülhet majd sor, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető öt évvel ezelőtt elismerte: a korábbi állításokkal ellentétben Észak-Koreában is vannak fogyatékkal élő, sérült gyerekek.



A helyi konduktorokat magyar szakemberek képzik majd ki - mondta Szenczy Sándor.