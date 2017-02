Észak-Korea ballisztikus rakétát indított vasárnap a Japán(Keleti)-tenger irányában - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség katonai forrásra hivatkozva.



A helyi idő szerint valamivel reggel nyolc óra előtt fellőtt rakéta típusát még nem állapították meg. Az indítás helye az ország északnyugati részében volt, ahol egy kísérleti támaszpont van.



A Yonhap dél-koreai hírügynökség értesülése szerint a rakéta mintegy 500 kilométert tett meg, ami jóval kevesebb, mint a tavaly többször is sikertelenül kipróbált Muszudan típusú közepes hatótávolságú rakéta, amely elvileg képes megtenni 3000 kilométert. Katonai körökben van olyan feltételezés is, hogy egy újabb típusú hajtóművet próbáltak ki. A japán védelmi minisztérium szerint a rakéta 350 kilométert tett meg.



Az amerikai védelmi minisztérium közlése szerint Észak-Korea kis vagy közepes hatótávolságú - vagyis nem interkontinentális - ballisztikus rakétát bocsátott fel. A Pentagon végig követte az útját Észak-Korea felett, majd egészen addig, amíg a Japán-tengerbe csapódott. A rakéta nem fenyegette az Egyesült Államokat, de nem lehet tudni, hogy a kísérlet sikeres volt, vagy kudarccal ért véget - tudatta a Pentagon.



Kim Dzsong Un észak-koreai vezető újévi beszédében azt mondta, hogy próbaindítása előtti utolsó szakaszban van egy interkontinentális ballisztikus rakétájuk.



Az új amerikai elnök hivatalba lépése óta ez volt az első észak-koreai rakétakísérlet, amellyel Phenjan esetleg Donald Trump hozzáállását is tesztelni akarja. Az indítás idején Trump Abe Sindzó japán miniszterelnökkel együtt a floridai Palm Beachen lévő Mar-a-Lago üdülőkomplexumában tartózkodott, ahová a két politikus az elnöki különgéppel utazott a washingtoni tárgyalások után.



Néhány órával az indítás után a szókimondó stílusáról ismert Trump meglepően szűkszavú nyilatkozatott tett Sindzó társaságában.



"Csupán azt akarom, hogy mindenki tudja, és teljesen tisztában legyen vele: az Egyesült Államok száz százalékig nagyszerű szövetségese, Japán mögött áll" - mondta Donald Trump, és nem tett említést az észak-koreai rakétaindításról, újságírói kérdésekre sem válaszolt.



Sindzó viszont "teljesen tűrhetetlennek" nevezte a rakétakísérletet, és leszögezte, hogy Észak-Koreának teljesítenie kell az ENSZ Biztonsági Tanács rá vonatkozó határozatait.



A japán kormány kabinettitkára bejelentette, hogy "erős tiltakozást" küld Phenjannak Pekingen keresztül, mivel "nyílt provokációnak" tartja a rakétakísérletet éppen abban az időpontban, amikor amerikai-japán csúcstalálkozó zajlik.



Észak-Korea legfontosabb diplomáciai szövetségeseként Kína kulcsfontosságú a kommunista állam rakétaprogramjának korlátozásáért tett erőfeszítésekben - vélik Tokióban.



Reagált a hírekre a dél-koreai elnöki hivatal is, miután kapcsolatba léptek egymással az amerikai és a dél-koreai elnöki tanácsadók. Dél-Korea és az Egyesült Államok "megállapodott, hogy kiaknáznak minden lehetőséget arra, hogy megzabolázzák az észak-korai provokációkat" - közölte a szöuli elnöki hivatal.