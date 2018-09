Észak-karolinai kormányzó: a legrosszabb még csak most következik a Florence viharral

A hurrikánból trópusi viharrá "szelídült" Florence a kormányzó szerint teljesen tönkreteszi Észak-Karolinát. Roy Cooper közölte: a viharnak eddig 14 halálos áldozata van, több mint 900 embert mentettek ki a folyamatosan emelkedő vízből, és szerte az államban mintegy 15 ezren vannak biztonságos menedékhelyeken. A kötelező evakuáláskor otthonaikat elhagyókat a kormányzó arra intette, hogy egyelőre ne próbáljanak meg hazatérni. A folyók vízszintje hétfőig mindenképpen folyamatosan emelkedik - hangoztatta.



Észak-és Dél-Karolinában szakadatlanul esik, a folyók megállíthatatlanul áradnak, az utakat elöntötte a víz. Egyes városokat, köztük például Wilmingtont, teljesen körbezárta a víz. Észak-Karolinában több mint 700 ezren, Dél-Karolinában több mint 60 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül. A katasztrófa-elhárítási ügynökség (Fema) észak-karolinai irodája Twitter-üzenetében azt írta, hogy "a vihar soha nem volt olyan veszélyes, mint most". A vihar egyelőre Észak-és Dél-Karolinában tombol, mindkét állam kormányzója további kötelező evakuálást rendelt el az államok belső vidékein is. Több város polgármestere vasárnap szintén sajtókonferenciát tartott, és a helyzet súlyosságát és veszélyességét hangoztatta. Az előrejelzések szerint Florence még egy-két napig a két déli államban tombol és lassan mozog előre, északi irányban. A korábbi előrejelzésekkel ellentétben azonban nem Virginia felé tart, hanem megkerülve Virginiát és a szövetségi fővárost, Washingtont, a kontinens belső vidékei felé halad, és nagy félkört leírva várhatóan Pennsylvania és New York felé mozdul.