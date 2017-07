Erőszakos tiltakozó akció zavarhatja meg a G20-találkozót

A média figyelmének felkeltését célzó, nagyszabású és erőszakos tiltakozó akciók történhetnek a németországi Hamburgban, a G20-csoport július 7-én kezdődő csúcstalálkozójával kapcsolatban - figyelmeztet a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) a Welt am Sonntag című vasárnapi lap értesülése szerint.A BKA egy belső elemzésében azt írta, hogy a nemzetközi baloldali szélsőséges szubkultúra a tiltakozás "új, kreatív" formáit mutathatja be Hamburgban. A Németország északi részén fekvő nagyvárosba a német baloldali szélsőségesek mellett a nemzetközi radikális színtér olyan tagjai is eljuthatnak, akiknek "demonstrációs tapasztalatai" meghaladják a Németországban megszokott szintet.A látványos akciók megszervezésében és kivitelezésében gyakorlattal rendelkező csoportosulások megjelenése révén a többi között gyújtogatással, pártirodák, szerkesztőségek elfoglalásával és az infrastruktúra elleni szabotázsakciókkal kell számolni.

A hamburgi áramellátó rendszer éppen úgy célpont lehet, mint a várost a világgal összekötő távközlési rendszer.

A szélsőségesek a kikötőváros hajóforgalmának megzavarásával vagy a Hamburg egyik leghíresebb szülöttjéről, Helmut Schmidt néhai kancellárról elnevezett nemzetközi repülőtér forgalmának akadályozásával is megpróbálkozhatnak - áll a BKA elemzésében.Az elővárosokkal együtt több mint ötmillió lakosú Hamburg a legnagyobb európai település, amely nem főváros. Szakértők szerint biztonsági szempontból nem ideális helyszín a legfejlettebb ipari országokat és a legnagyobb feltörekvő államokat, valamint az EU-t mint intézményt összefogó G20-csoport vezetőinek találkozójára, például azért, mert sok helyütt kisméretű utcakövek borítják a járdákat, amelyek megannyi potenciális fegyvert jelenthetnek az erőszakos tiltakozók számára. Külön kihívás, hogy a megbeszélések helyszíne - a hamburgi nemzetközi vásár területe - mellett fekszik a Schanzenviertel nevű negyed, amely régóta a gyakran erőszakba torkolló tűntetésekről is ismert szélsőbaloldali szubkultúra egyik központja.A hatóságok így Hamburg történetének legnagyobb szabású rendfenntartó műveletével igyekeznek gondoskodni az első delegációk megérkezésétől kezdve nagyjából 36 órás rendezvény biztonságáról.A hatóságok munkáját segíti egyebek mellett háromezernél is több járőrautó és egyéb közlekedési eszköz, köztük a Survivor (Túlélő) nevű különleges rendőrségi jármű, amely vegyi vagy sugárzó anyaggal végrehajtott támadás ellen is védelmet nyújt utasainak.A műveleti irányító központ rendelkezésére áll a többi között 11 helikopter, hogy pontosan nyomon követhessék a biztonsági helyzet alakulását. Ígéretük szerint súlyos incidens veszélye esetén a város szinte minden sarkán őrködő rendőrök egy percen belül intézkednek.A találkozót a Hansa-városban született kancellár, Angela Merkel kezdeményezésére rendezik Hamburgban. A tartományi rangú város vezetője, Olaf Scholz szerint ez jó döntés. A hamburgi önazonosság fontos eleme, hogy a város "a világ kapuja", tehát megfelelő hely a húszak találkozójára - mondta a szociáldemokrata politikus a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak. Hozzátette, hogy a helyszínválasztás "egyértelmű állásfoglalás a nyitott, liberális társadalom mellett".Thomas de Maiziere belügyminiszter ugyancsak a Bild am Sonntagnak azt mondta, hogy külföldről és Németország más tartományaiból nyolcezernél is több, erőszakra hajlamos szélsőséges utazhat Hamburgba. Kiszűrésükre június 12-én ideiglenesen, egy hónapra visszaállították az ellenőrzést Németország határain.

A hatóságok irányvonala világos: békés tüntetés lehet, erőszakos tüntetés nem lehet

- mondta Thomas de Maiziere.

Teljesen mindegy, hogy ki kezdi, az erőszakot csírájában kell elfojtani"

- húzta alá.A G20-csúcsra időzítve 29 nagy megmozdulást jelentettek be, és számos egyéb rendezvényt is tartanak a globalizáció jelenlegi formáját bíráló, környezetvédő, jogvédő és egyéb civil kezdeményezések és szervezetek. Például a fenntartható fejlődés támogatására szerveződött Global Citizen nevű mozgalom a csúcstalálkozó előestéjén ingyenes fesztivált tart, amelyen fellép mások mellett Shakira és a Coldplay, és beszédet mond a találkozó egyik résztvevője, Justin Trudeau kanadai kormányfő.A tömegdemonstrációk sora vasárnap kezdődött. A húszak klíma- és kereskedelempolitikájának bírálatára Protestwelle (Tiltakozási hullám) címmel német szakszervezetek, nemzetközi és német környezetvédő szervezetek és más civil szervezetek által meghirdetett demonstráción rendőrségi adatok szerint nyolcezer, a szervezők szerint 18 ezer ember vett részt. Rendbontás nem történt.Szintén vasárnap a Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet aktivistáinak egy csoportja a szénalapú energiatermelés elleni tiltakozásból az End Coal (Le a szénnel) feliratot mázolta egy teherhajóra, amely a szervezet adatai szerint 75 ezer tonna kőszenet szállított Oroszországból Hamburgba. A rendőrség igazoltatta az aktivistákat.