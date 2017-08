Erdőtűz terjedt át egy Athénhoz közeli nyaralóhelyre

A hatóságok hangosbemondókon, rádión és tévén keresztül is sürgették Kalamosznak és környékének a lakóit, nyaralóit, hogy keressenek menedéket a lángok elől. A város az athéniak kedvelt üdülőhelye. A térségben több útszakaszt le kellett zárni, és kiürítettek két nyári táborhelyet is. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek.



A polgári védelmi ügynökség vezetője, Jannisz Kapakisz azt mondta, hogy az erdőtüzet nem lesz könnyű megfékezni. Alekszisz Ciprasz görög kormányfő a Twitter internetes közösségi oldalon felszólította a rendvédelmi szerveket, hogy segítsék a tűzoltóságot az oltásban, mert ők már minden emberüket bevetették.



A lángok eddig több tucat házat emésztettek fel, de esetleges áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. A kárbecslés nem végleges, mert a térségben sok eldugott épület található.



Szombaton Görögország nyugati részén is jelentettek bozóttüzeket. A hatóságok úgy vélik, hogy az ismert turistaparadicsomban, Zákinthoszon szándékos gyújtogatás történt, ugyanis péntek óta 11 tűzesetről érkezett hír a sziget különböző szegleteiből.