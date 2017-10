Erdogan: Törökország nem ismeri el a Krím orosz elcsatolását

Törökország továbbra is támogatja Ukrajna szuverenitását, területi épségét, és továbbra sem ismeri el legitimnek a Krím félsziget orosz bekebelezését - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török államfő hétfőn Kijevben azon a sajtótájékoztatón, amelyet Petro Porosenko ukrán elnökkel közösen tartottak megbeszélésüket követően.



Erdogan egynapos hivatalos látogatásra érkezett az ukrán fővárosba abból az alkalomból, hogy a két ország 25 éve vette fel a diplomáciai kapcsolatokat. Az ukrán elnöki hivatal tájékoztatása szerint a két államfő csaknem háromórás négyszemközti tárgyalást folytatott egymással. Ezután a két küldöttségnek és az államfőknek a részvételével ülést tartott Ukrajna és Törökország úgynevezett stratégiai bizottsága.



A török elnök közölte: országa törekszik arra, hogy kétoldalú kereskedelmi forgalma Ukrajnával mihamarabb elérje az évi 10 milliárd dollárt.



Porosenko kiemelte: Kijev érdekelt abban, hogy nagyobb képviselettel rendelkezzen Törökország az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kelet-ukrajnai missziójában. Hozzáfűzte, hogy ezen túlmenően Kijev számít Törökország támogatására ENSZ-békefenntartóknak a Donyec-medencébe küldését illetően is. Megjegyezte, hogy ezt a kérdést is megvitatták Erdogannal kétoldalú megbeszélésükön.



Porosenko szerint megállapodtak abban, hogy Törökország és Ukrajna folytatja lépéseik összehangolását nemzetközi téren, főként az ukrán állampolgárok jogainak és szabadságának védelmét érintő kérdésekben. Elmondta továbbá, hogy Ukrajna kész növelni együttműködését Törökországgal az atomenergetika terén, beleértve török szakértők képzését.



Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a megbeszélések után optimista az ukrán-török kétoldalú kapcsolatok minden területre kiterjedő fejlődését illetően. Úgy ítélte meg, hogy Ukrajna és Törökország között az elmúlt évben dinamikusan fejlődött a politikai párbeszéd - mint fogalmazott - olyan érzékeny területeken is, mint a védelem, a nemzetbiztonság és a bűnüldözés.



Erdogan a sajtóértekezleten "elkeserítőnek" nevezte azt az amerikai döntést, hogy Washington felfüggeszti a vízumok kiadását török állampolgároknak az ankarai amerikai konzulátus egy alkalmazottjának őrizetbe vétele miatt. Az illetőt azzal vádolják, hogy kapcsolatban áll az Egyesült Államokban száműzetésben élő Fethullah Gülen mozgalmával, amelyet Törökországban terrorszervezetnek minősítettek. Válaszul Törökország is felfüggesztette a vízumok kiadását amerikai állampolgárok részére, majd török médiajelentések szerint az amerikai konzulátus egy újabb alkalmazottja ellen is letartóztatási parancsot adott ki.



Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint a török államfő hivatalos látogatása alkalmából a két ország kormányzati képviselői kilenc kétoldalú egyezményt írtak alá, köztük egy jegyzőkönyvet a kettős adóztatás elkerüléséről.