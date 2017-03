Erdogan hívei megkéseltek három kurdot Brüsszelben

A demonstrációkat az április 16-i népszavazás miatt szervezték, amikor Erdogan török elnök jogköreinek bővítéséről lehet majd voksolni - írja a Euronews A konzulátus előtt ott voltak, akik a nem szavazatok mellett kampányolnak, mert szerintük félő, hogy az elnök túlzott hatalma veszélyeztetheti a szabadság- és az emberi jogokat.És ott voltak az elnök hívei is, akik szerint bő két hét múlva igennel kell majd szavazni.A két csoport aktivistái csaptak össze és később a rendőrök is beavatkoztak.A törökországi népszavazás ugyan majd csak április 16-n lesz, de a külföldön élő török állampolgárok már most megkezdték leadni a szavazataikat.A véres incidens akkor történt amikor az Erdogán párti tüntetők meg akarták akadályozni, hogy három kurd nemzetiségű török állampolgár leadja szavazatát.A belga kormányfő elítélte a támadást.