Erdogan győzött a török államfőválasztáson

Recep Tayyip Erdogan győzelmét hétfőre virradóra a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) adatai is megerősítették, vagyis a szavazatok 99,9 százalékának összeszámlálása alapján a hivatalban lévő államfő a voksok 52,4 százalékát szerezte meg a Törökországban vasárnap tartott előrehozott elnökválasztáson. Pártja is az első helyen végzett.



A Haber Türk televízió jelentése szerint Erdogan győzelmét elismerte legfőbb riválisa, Muharrem Ince, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltje. "Elismerem, hogy a választáson Erdogan aratott győzelmet" - mondta. Egy másik televízió így idézi e politikust: "Kétségtelen, hogy nem volt igazságos ez a verseny, de elfogadom, hogy Erdogan nyert".



Erdogan már korábban - még a nem hivatalos eredmények alapján - bejelentette önnön győzelmét, ezt a "sietséget" azonban elfogadhatatlannak minősítette Bülent Tezcan, a (CHP) szóvivője, aki nem tekintette még mérvadónak az Anadolu török állami hírügynökség által közzétett adatokat.

Erdogan Szíria felszabadításának és a terrorizmus elleni harcnak a folytatását ígérte



Szíria "felszabadításának" a folytatását, és a terrorizmus elleni további küzdelmet ígérte hétfőn választási győzelme utáni első beszédében Recep Tayyip Erdogan újonnan megválasztott török államfő.



"Meg fogjuk szabadítani Szíria földjét a terroristáktól, hogy visszatérhessenek oda szíriai vendégeink" - mondta Erdogan a Törökországban tartózkodó mintegy hárommillió szíriai menekültre utalva. Hangsúlyozta, hogy országa folytatni akarja a harcot a terrorista szervezetek ellen.



Az elnök a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) ankarai székházának balkonjáról elhangzott beszédében jelezte: már a következő naptól hozzáfog választási ígéreteinek teljesítéséhez.



Erdogan - aki a választás után rögtön életbe lépő elnöki rendszer irányítója lesz mostantól - megállapította, hogy ezeken a választásokon a demokrácia aratott győzelmet. Utalt a rendkívül magas - 80 százalék feletti - részvételi arányra. Sok országban ennek a részvételi aránynak a felét sem tapasztalni - mondta.

Ez utóbbiak szerint akkor már az urnák több mint 90 százalékát kinyitották, miközben az ellenzéki szóvivő szerint az YSK őhozzájuk olyan adatokat küldött, amelyek még csak 50 százalékos feldolgozottságot mutattak. Az EFE hírügynökség szerint ugyanakkor később az ellenzéki erők érvényesnek ismerték el a még félhivatalos eredményeket. "Bármi is lesz az eredmény, szeretnénk, ha honfitársaink elkerülnének mindenfajta provokációt" - idézi az EFE spanyol hírügynökség a CHP szóvivőjét.



A választási tanács hétfői bejelentése szerint a hivatalban lévő államfőt, Erdogant az elnökválasztáson Muharrem Ince 30,76 százalékkal követi. Mögöttük Selahattin Demirtas, a Kurdbarát Népek Demokratikus (HDP) börtönben ülő egykori társelnöke 8,4, majd Meral Aksener, a Jó Párt (IP) jelöltje sorakozik 7,39 százalékkal végzett. A két utolsó helyen álló jelölt együttesen alig haladja meg az 1 százalékot.



A csaknem 60 millió szavazásra jogosult állampolgár rendkívül nagy arányban járult az urnákhoz, az elnökválasztáson 88,14 százalék, a parlamenti választáson 87,28 százalék. A CNN Türk kereskedelmi hírtelevízió "színes" kis tudósításában adott hírt arról, hogy egy választópolgár Vlagyimir Putyin orosz elnök nevét írta tollal a szavazólapra, és emellé tette az "igen" pecsétet.



Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök elsők között gratulált Erdogannak választási diadaláért. "A választási kampány eredményei bizonyítják, hogy honfitársai nagyra értékelik az ön sikeres munkáját, amelyet az ország további megszilárdításáért, erőteljes társadalmi-gazdasági fejlődéséért fejtett ki". Lukasenka kifejezte meggyőződését, hogy Erdogan vezetésével Törökország "tovább halad a fejlődés és a felvirágzás útján".



A parlamenti választásokon a szavazatok 99,8 százaléka alapján Erdogan pártja, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) és a nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) által alkotott "Népszövetség" nevű pártszövetség a szavazatok 53,6 százalékát mondhatja magáénak, így 342 mandátumot kaphat a 600-ból az egykamarás parlamentben. Ezen belül az AKP 42,42 százalékot (293 parlamenti helyet), az MHP pedig 11,17 százalékot (49 mandátumot) szerzett.



A hivatalos adatok alapján az ellenzéki pártszövetség 34,04 százalékkal rendelkezik. Ezen belül a CHP a szavazatok 22,67 százalékát, a nacionalista Jó Párt (IP) a 10,7, az iszlamista Aranykor Pártja (SP) pedig a 1,36 százalékát szerezte meg.



