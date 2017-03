Erdogan fenyegető kijelentései miatt bekérették Törökország uniós nagykövetét

Az Európai Unió külügyi szolgálata bekérette az EU mellett akkreditált török nagykövetség vezetőjét Recep Tayyipot, Erdogan török államfő sokak által fenyegetésként értékelt, előző napi kijelentései miatt - közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője csütörtökön.



Maja Kocijancic a testület szokásos napi sajtóértekezletén elmondta, hogy magyarázatot várnak Erdogan megjegyzéseire, ezért a külügyi szolgálat bekérette csütörtökre a török állandó képviselet vezetőjét.



A török elnök szerdán arról beszélt, hogy amennyiben "Európa továbbra is úgy fog viselkedni" országával szemben, mint most, akkor "nem lesz európai, aki a világon bárhol is biztonságban sétálhat majd az utcán".



Erdogan az utóbbi hetekben gyakran bírálja élesen az uniót, s nevezi egyes tagországait rendszeresen nácinak vagy fasisztának, mert a közelmúltban Hága és Berlin visszautasította, hogy török miniszterek az elnöki rendszer mellett kampányoljanak a Németországban és Hollandiában élő törökök körében.



Ugyancsak csütörtökön Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációügyi biztos kijelentette, katasztrófához vezetne, ha Ankara felmondaná az Európai Unió és Törökország között létrejött migrációs egyezményt, amivel a közelmúltban többször is fenyegetett a török vezetés.



Avramopulosz a Le Soir című belga napilapnak adott interjújában megismételte korábbi kijelentését, miszerint egyelőre jól működik a görög szigetekre irányuló bevándorlóáradat feltartóztatását célzó megállapodás. Mint mondta, az EU-török migrációs egyezmény a nyugat-balkáni útvonal lezárásával együtt nagyban hozzájárult az Európát érő bevándorlási nyomás csillapításához.



"Úgy gondolom, hogy Törökország továbbra is eleget akar tenni a vállalásainak. Mi pedig megpróbálunk különbséget tenni a jelenlegi negatív légkör és politikai kötelezettségeink között" - fogalmazott.



"Az utóbbi hetek diplomáciai feszültsége minden fél számára ártalmas" - szögezte le az uniós biztos a Törökország és Németország, illetve Hollandia közötti pengeváltásra utalva. Hozzátette, hogy a migrációs áradat fékezéséért cserébe az EU egyebek mellett hozzájárul a Törökországban tartózkodó mintegy hárommillió menekült ellátásához, és szerinte ennek az együttműködésnek folytatódnia kellene.