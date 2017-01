Erdélyben is megjelent a madárinfluenza

Erdélyben, Marosszentkirályon is kimutatták a madárinfluenza-vírus jelenlétét öt elhullott fekete hattyú tetemében - közölte pénteken az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSVA) Maros megyei kirendeltsége.



A hatóság emiatt Marosszentkirály tíz kilométeres körzetében - beleértve a megyeszékhely Marosvásárhelyt - 24 településen óvintézkedéseket léptettek életbe: tilos a baromfit nyílt vizekre kiengedni, a libákat és kacsákat lehetőség szerint el kell különíteni a többi háziszárnyastól, a baromfit fedett helyen kell tartani és tilos olyan tavakból, folyóvizekből itatni, amelyekhez a vadon élő madarak is hozzáférnek. A baromfiudvarba egyetlen ember járhat be, akinek kilépéskor lábbelit kell váltania.



Romániában november végén mutatták ki először a H5N8-as típusú madárinfluenza vírust egy Konstancán (Constanta) elhullott hattyú tetemében. Azóta a Kárpátok karéján kívül fekvő megyékben több helyütt is megjelent a kórokozó, többnyire vadon élő madaraknál. A Bukaresttől északra fekvő Prahova megyében, Tomsani községben a polgármester háztáji gazdaságában háziszárnyasok is megbetegedtek január elején, ezért itt már több tucat baromfit le is öltek a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében.



Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a H5N8-as típusú madárinfluenza tavaly ősszel bukkant fel a földrészen, és a fertőzésveszély tavaszig fennáll az Európai Unió területén. A récefélék vándorlási útvonala mentén található összes ország érintett.



A H5N8 vírustörzs a baromfiállományokra veszélyes, emberi megbetegedést nem okoz.