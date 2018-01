EP: az orosz befolyásolás komoly veszély az EU számára

A Moszkva által támogatott hamis hírek és a különböző médiahadjáratok általi befolyásolás komoly veszélyt jelent az Európai Unió egységére - jelentették ki ez Európai Parlament (EP) képviselői strasbourgi plenáris ülésükön szerdán.



Elmondták: az EP már 2016-ban figyelmeztetett arra, hogy a Krím-félsziget megszállása óta a Kreml felerősítette az EU-ellenes információs hadviselést és Donbass-nál hibrid háborút folytat.



Az orosz kormány az eszközök széles skáláját, így agytrösztöket, többnyelvű TV-állomásokat (Russia Today), fiktív hírügynökségeket és multimédia-szolgáltatásokat (Szputnyik), valamint a közösségi médiát és internetes trollokat használ a demokratikus értékek megkérdőjelezésére és Európa megosztására.



A képviselők szerint fel kell ismerni a jelenséget és az unión belül meg kell osztani az erre vonatkozó tagállami ismereteket. Fejleszteni kell az álhírekre, az orosz propagandára vonatkozó anyagi és humánerőforrásokat. Együtt kell működni a NATO-val és ez prioritást kell, hogy élvezzen az EU és Washington közötti kapcsolatok terén is.



Az EP Krím-félsziget megszállása óta figyelmeztet, ugyanis Oroszország különféle csatornákon keresztül minden szerközzel gyengíteni akarja az EU összetartását, számos kísérletet tett egyes nemzeti választások befolyásolására is. Moszkva a demokratikus folyamatok aláásását, az euroszkepticizmus erősítését tűzte ki célul és azt, hogy megossza a tagállamokat - fogalmaztak.



Kiemelték, nem elég közös uniós politika az álhírek tekintetében, hanem fel kell készíteni az állampolgárokat is a digitális kor kihívásaira. Aláhúzták: biztosítani kell, hogy egyetlen helyet se kapjon Oroszország az Európai Parlament jövőre esedékes választásait alkalmával. Vannak ügynökök ugyanis, akik beépülve az uniós intézményrendszerbe belülről, friss információk birtokában tesznek azért, hogy gyengüljön az uniós összetartás és közös politika - tették hozzá.



Mások véleménye szerint az Európai Unió orwelli propagandagépezetet működtet a tagállamok gyengítésére, a nemzeti demokráciák aláásására, saját projektje képviseletére és terjesztésére. Sok millió eurót költ befolyásának terjesztésére, amellyel egyre inkább elveszíti a polgárok előtti hitelességét. A képviselők egy része aggasztóbbnak nevezte a komoly támogatást élvező uniós propagandát, mint az "orosz tákolmányokat".



Julian King, a terrorizmus, a szervezett- és a kiberbűnözés elleni küzdelem összehangolásáért felelős uniós biztos a vitán elmondta, az EU az elmúlt két év alatt mintegy 2500 példát gyűjtött össze arra, hogy a Kreml milyen formában finanszírozza, vagy irányítja a hamis hírek, a destabilizáló propaganda terjesztését.



Aláhúzta, a tagállami válaszok helyett egységes EU-s fellépésre, hatékonyabb kommunikációra van szükség. Magas színvonalú és szabad média teremthet lehetőséget arra, hogy a hamis hírek visszaszoríthatóak legyenek - tette hozzá.



Véleménye szerint orosz nyelvű hírszolgálatot kell indítani Brüsszelből, amely megfelelő információkat szolgáltat az orosz újságíróknak az EU intézményei részéről. Az uniós bizottság nevében ígéretet tett arra, hogy az orosz propaganda ellensúlyozásában az unió a tagállamokat az eddigit jelentősen meghaladó közösségi forrásokkal, szakértői munkával és a közösségi média, illetve a tömegkommunikáció legkorszerűbb eszközeivel is számoló, konkrét akciótervekkel segíti.



Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért EP-képviselője felszólalásában hangsúlyozta, az orosz propaganda befolyása egyre aggasztóbb méreteket ölt.



Úgy vélekedett, az EU propagandaellenes kampányainak megerősítése fontos, azonban mit sem ér azokban az országokban, ahol maguk a kormányok a propaganda legfőbb fogyasztói és terjesztői. A képviselő szerint Magyarország kormánya az elmúlt években folyamatosan Oroszország mellett állt ki és jelentős szerepet vállalt az orosz propaganda terjesztésében.



Kijelentette, az EU-nak fel kell ismernie, hogy elkerülhetetlen a független, szabad és elfogulatlan média támogatása jogszabályok által és pénzügyileg egyaránt.



Az EP képviselői végezetül a párbeszéd megkezdését javasolták Moszkvával egy elmérgesedő hadjárat elkerülése érdekében. Azt sürgették, hogy az európai intézmények és a tagállamok egyeztetett módon tegyenek ellenintézkedéseket Moszkva destabilizációs törekvéseivel szemben.



Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában arról tájékoztatott: írásbeli hozzászólásában azt hangoztatta, hogy Magyarország nem maradhat az EU leggyengébb láncszeme az orosz propaganda elleni közös fellépésben.



A képviselő kiemelte, a parlamenti vita arra is rávilágít, hogy a "putyini nyomulással" szemben elengedhetetlen uniós egység leggyengébb láncszeme Magyarország, pontosabban "Orbánék politikája". "Ha egy tagállam vezetése személyes politikai számításból tartósan kockáztatja saját és szövetségesei biztonságát, elárulja gazdasági, pénzügyi, energiaellátási érdekeit Putyin céljainak szolgálatában, akkor számolnia kell az árulók politikai sorsával, mind itthon, mint Európában - fogalmazott a képviselő.