EP: a migráció legyen a következő EU-csúcs központi témája

Az Európai Parlament képviselőinek többsége szerint a migrációnak kell a fő témának lennie az uniós állam-, illetve kormányfők október 18-19-én esedékes csúcstalálkozóján - jelentette ki Juliane Bogner-Strauss, az Európai Unió soros elnökségét betöltő Ausztria képviseletében Strasbourgban kedden.



Az osztrák nőügyi, családügyi és ifjúsági miniszter az uniós parlament plenáris ülésének vitája során kiemelte, a migráció kérdésében nincs egység a parlamenti képviselők, a frakciók és pártok között.



Az Európai Parlament sajtószolgálatának tájékoztatása szerint több képviselő bírálta az osztrák elnökséget, amiért véleményük szerint nem lép megfelelő mértékben a menedékkérelmi rendszer és a szociálpolitika kérdéseiben.



Mint közölték, többen a jogállamiság magyarországi és lengyelországi helyzetéről folyatott vitákon elfogadott parlamenti álláspontot is megkérdőjelezték.



Gál Kinga fideszes EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében kijelentette, Magyarország az illegális migrációt nem legalizálni, hanem megállítani akarja.



"Az unióra nehezedő migrációs nyomás megfékezéséhez meg kell végre védenünk a külső határokat szárazföldön és vízen egyaránt. Ez politikai akarat kérdése, az eszközök megvannak hozzá" - fogalmazott a képviselő a vita során.



Véleménye szerint az unió határvédelmi ügynökségének, a Frontexnek ebben lehet szerepe, de semmilyen körülmények között sem vonhatja el a tagállamoktól a határaik védelmét.



"Sem Magyarország, sem a visegrádi országok nem kívánnak bevándorló országgá válni. Célunk, hogy megőrizzük polgáraink biztonságát és gyermekeink számára Európát olyannak, amilyennek mi ismerjük" - tette hozzá Gál Kinga.



Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában kijelentette, Európa nem tűrheti tovább, hogy Orbán Viktor és néhány más populista vezető önös hatalmi érdekből megbénítsa a döntéshozatalt az uniós migrációs politika sürgető reformjáról.



A migrációs kérdés megoldását tekintve a tagállami egység változatlanul hiányzik, nem kis részben éppen az Orbán-kormány bomlasztó politikája miatt - húzta alá.



"A következő csúcstalálkozó történelmi feladata, hogy meghiúsítsa az idegengyűlölő nacionalisták felelőtlen, minél rosszabb, annál jobb taktikáját, ami a most induló EP-választási kampány politikai légkörét is mérgezi" - fogalmazott a szocialista képviselő.