EP: a menekült és migránsgyermekeket nem lehet fogva tartani

Az uniós parlament brüsszeli kétnapos plenáris ülésének zárónapján elfogadott állásfoglalás szerint a gyermekeket nem szabad bevándorlási okokból fogva tartani, az Európai Bizottságnak pedig a gyermekek alapvető jogainak tiszteletben tartása érdekében kötelezettségszegési eljárást kell indítania azon tagállamok ellen, ahol a gyermekeket és családjaikat elhúzódó és szisztematikus menekültügyi őrizetben tartják.



Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) adatai szerint 2016 végén Bulgáriában tartották őrizetben a legtöbb menekült és migránsgyermeket, de Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon - emlékeztet az EP. Az ellenőrzés napján ezzel szemben egyetlen gyermeket sem tartottak fogva Cipruson, Dániában, Észtországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Máltán, Spanyolországban vagy az Egyesült Királyágban.



Az európai parlamenti állásfoglalás szerint az UNICEF adatai azt mutatják, hogy körülbelül 5,4 millió migránsgyermek él Európában, ami a világ migránsgyermekeinek egy hatoda. Az Európába érkező gyermekekkörülbelül fele egyedül ér ide. A képviselők azt hangsúlyozzák, hogy a megbízható információ hiánya, a hosszadalmas családegyesítési és gyámkinevezési eljárások, valamint a fogva tartásra, a visszaküldésre vagy áthelyezésre vonatkozó félelmek a gyermekek szökéséhez vezetnek, ami kiszolgáltatja őket az emberkereskedelemnek, az erőszaknak és a kizsákmányolásnak. Az EP ezért sürgeti a tagállamokat, hogy a kísérő nélküli gyermekek számára érkezésük után gyorsítsák fel a gyámok vagy ideiglenes gyámok kijelölését, és emlékeztet rá, hogy őket a felnőttektől elkülönítve kell elhelyezni, hogy megelőzzék az erőszakot és a szexuális zaklatást.



Az uniós parlament arra is felszólított, hogy biztosítsanak elsőbbséget a Görögországban és Olaszországban még ott tartózkodó, az unió áthelyezési határozatának értelmében arra jogosult, kísérő nélküli gyermekek áthelyezésének, és sürgették a tagállamokat, hogy további késedelem nélkül folytassák le a folyamatban lévő családegyesítési eljárásokat.



A képviselők arra is felszólították a tagállamokat, hogy dolgozzanak jobban együtt az emberkereskedelemnek, bántalmazásnak és kizsákmányolásnak áldozatul eső gyermekek azonosítása terén. Az életkor meghatározása kapcsán az EP azt kívánja elérni, hogy az orvosi vizsgálatot kevésbé beavatkozó módon, a gyermek méltóságát tiszteletben tartva végezzék el.