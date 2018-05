Ennyi pénzért térnének haza az Ausztriába ingázók

Az Ausztriába ingázók zöme nem tervezi, hogy visszatér a magyar munkapiacra, ám ha csak kicsit csökkenne a jövedelmük a jelenlegihez képest, többségük mégis hazatérne, újra itthon dolgozna. Ötödük gondolt arra, hogy hazánkban vállalkozzon.



Határon átnyúló szakszervezeti együttműködés révén jött létre a Fairwork program, amely statisztikai felmérést végzett a Magyarországról Ausztriába munkába járók körében, a helyzetüket vizsgálta. A kutatás megállapította, hogy a magyarországi munkavállalókhoz képest béreik, juttatásaik miatt elképesztően jó helyzetben lévő, határon át ingázók többsége nem gondol arra, hogy visszatérjen a magyar munkapiacra. Bár erre is van néhány példa. Tisztes megélhetés

Feltételeztük, hogy a hazatérni nem akarás elsődleges oka a jelentősen jobb kinti anyagi helyzet. Ezért feltettünk olyan kérdést is felmérésünkben az osztrákokhoz ingázóknak, ami arra vonatkozott, hogy milyen hazai javadalmazás esetében térnének mégis haza. Itt már az látszott a válaszokból, hogy hasonló vagy enyhén alacsonyabb jövedelem esetén a többség mégis hazatérne. Nagyobb jövedelemcsökkenést azonban már nem fogadnának el – jegyezte meg Horváth Csaba, a Fairwork projektmenedzsere.



Mindebből világosan látszik, hogy a legfontosabb ok anyagi jellegű. Ez egybecseng egyébként a Policy Solutions 2017-es „Magyar álom" című felmérésével, amely arra kereste a választ, miről álmodnak a magyarok. Abban a kutatásban országos reprezentatív mintán rajzolódott ki, hogy a magyarok álmai minden mást háttérbe szorítva a tisztességes megélhetéshez kötődnek. Munkakörülmények

Rákérdeztek a Fairwork program vizsgálatában a kérdőíves felmérés során arra is, hogy az anyagiakon kívül milyen egyéb szempontokat értékelnek sokra az ausztriai munkavállalás során az ingázók. Jelentős számban érkeztek a jó munkahelyi környezettel, az emberközpontú vezetéssel kapcsolatos válaszok.



Az előrelépéssel kapcsolatos reagálásokból is több volt és egy másik kérdés alapján kiderült: az Ausztriában dolgozók harmada már megélt előléptetést ottani munkahelyén, magasabb posztra került. Kezdőtőkére gyűjtők

Ha valakinek jelentős megtakarításai keletkeznek ausztriai munkavállalása alatt, akkor lehetséges, hogy nem munkavállalóként térne haza Magyarországra, hanem vállalkozást alapítana ebből a kezdőtőkéből. Egy kisebb vállalkozás elindításához szükséges alaptőkét nem lehetetlen összegyűjteni pár év alatt – ezt tanúsítja az, amit az ingázók a megtakarításaikról vallottak. Éppen ezért a kutatók arra is rákérdeztek, hogy nem munkavállalóként, hanem vállalkozóként hazatérnének-e az Ausztriába ingázók. Erre már többen adtak nem teljesen elutasító választ, de így is csak körülbelül minden ötödik ingázó mondta azt, hogy gondolkozott már azon, vállalkozóként újra hazánkban dolgozna. Németország, Svájc

Természetesen a mai világban nem csak az az opció áll az osztrákokhoz ingázók rendelkezésére, hogy hazájukban vállalnak munkát, hiszen az Európai Gazdasági Térség



(Európai Unió, Norvégia, Svájc, Izland) bármely tagországában szabadon megtehetik ezt Portugáliától Finnországig, Izlandtól Bulgáriáig. Sőt, a globalizáció korszakában már az Egyesült Államok, Kína vagy más, kontinensünkön kívüli országok sem kizártak elviekben. Megkérdezték tehát az ingázókat, gondolkodnak-e Ausztrián kívüli munkavállalásban. Egyértelműen kiderült, hogy túlnyomó többségük jelenlegi ingázó helyzetének fenntartását tervezi, nem kíván máshol munkát vállalni. Aki mégis elgondolkodott már harmadik országon, az elsősorban a szintén német anyanyelvű és relatíve közeli államok között válogatna, Svájcba, Németországba menne dolgozni.