Ennyi juttatást kapnak a migránsok Nyugat-Európában

Az uniós jogszabályok arra kötelezik a tagállamokat, hogy a migránsok igazságos eljárásban részesüljenek a menekültkérelmük elbírálásának ideje alatt. Ez azt jelenti, hogy ameddig nem bírálják el a menekültkérelmüket, addig megfelelő életkörülményeket kell biztosítani a számukra. A megfelelő életkörülmények fogalma azonban országonként más, de a szabályok szerint biztosítani kell a migránsok megélhetését, fizikai és mentális egészségét -Országonként eltérő, hogy az illegális bevándorlók pénzt és/vagy utalványokat kapnak. Tagállamonként változó az is, hogy mennyi pénzre van szüksége egy embernek a megélhetéshez, ezért ezt is érdemes figyelembe venni, amikor a juttatásokról beszélünk.Azalapjául az szolgált, hogy egy egyedülálló férfi, aki már beadta a menekültkérelmét egy adott országban, az mennyit kap ott egy hónapban., ha valakinek pozitívan bírálják el a menekültkérelmét, az már más juttatásokban részesül. De lássuk, hol éri meg a legjobban benyújtani a menekültkérelmet.A migránsok 354 eurót, körülbelül 115 ezer forintot kapnak havonta. Akik nem államilag fenntartott szállásokon laknak, azok a támogatás egy részét nem pénz formájában kapják. Akik az állam által biztosított lakásokban élnek, azok 135 eurót, körülbelül 45 ezer forintot kapnak havonta.A menekültkérelemért folyamodott illegális bevándorlóknak a szállás mellett biztosítanak élelmet, higiéniai termékeket és ruhákat. Két hónappal azután, hogy beadták a menekültkérelmüket, már munkát is vállalhatnak, és ehhez nincs szükségük ahhoz, hogy elbírálják a kérelmüket. A munkanélküli migránsok 75 eurót kapnak havonta, de ez csak azoknak jár, akik hajlandóak a migránsok számára kialakított központokban élni az illegális sátortáborok vagy az utca helyett.A migránsok ingyenesen élhetnek a számukra kialakított államilag fenntartott szállásokon, ahol kapnak élelmet és 70 eurót havonta. Akinek gyermeke van, az havonta plusz 55 eurót kap gyerekenként. Aki inkább privát lakást választ, az 225 eurót kap. A svéd állam elmondása szerint mindezt nem azért, hogy ebből finanszírozzák a lakást, hanem azért, hogy ebből tudjanak maguknak élelmet, higiéniai termékeket, ruhát és gyógyszereket vásárolni, valamint a szabadidős költségeiket is ebből a pénzből kell állniuk.Itt 204 euró, valamivel több mint 65 ezer forint jár havonta az illegális bevándorlóknak. Minden egyes további személy, aki ugyanabban a háztartásban él plusz 102 eurót kap. Csak azok részesülhetnek a segélyben, akik az államilag fenntartott szállásokat igénybe veszik.Egy menekültkérelemért folyamodott migráns 170 eurót, körülbelül 55 ezer forintot kap havonta. Az édesanyák és a terhes nők plusz 13 eurót kapnak minden hónapban. Az Egyesült Királyságban nem dolgozhatnak azok, akiknek még folyamatban van a menekültkérelmük, viszont ingyenesen hozzáférhetnek az egészségügyhöz és az oktatáshoz.A migránsoknak az első hat hónapban a szállás mellett biztosítanak ételt és plusz 50 eurót havonta. Gyerekenként plusz 19 euró jár. Ha a közösségi közlekedésre, gyógyszeres kezelésre, nyelvtanfolyamra vagy tolmácsra költenek, akkor az állam számla ellenében visszatéríti a költségeket. A következő hat hónapos időszakban privát lakást kapnak, amit az állam áll, ráadásul mindehhez hozzájön a 300-500 euró, azaz 100-160 ezer forint közötti költőpénz is. Egy év után már vállalhatnak munkát.Ha államilag fenntartott szállást választanak a migránsok, akkor kapnak élelmet és havi 40 eurót. Ha saját maguk szereznek szállást, akkor 150-200 eurót kaphatnak. Plusz 150 eurót kapnak ruháztatásra évente. Egyes tartományokban 100 euró jár gyerekenként. A gyerekek után pluszban jár az iskoláztatásra 200 euró egy évben. Mivel különböző utalványokat is kapnak, azok, akik nem államilag biztosított szálláson élnek havonta 320-365 eurót, azaz 120 ezer forintot kapnak.Az állami fenntartású szállásokon élő migránsok havonta 90 eurót kapnak. Egy család, aki privát szálláson lakik, havonta kb. 550 eurót, majdnem 200 ezer forintot kap.Mindezen összegeknek elegendőnek kell lenniük a megélhetésre, ha azt vesszük alapul, hogy szinte semmire sem kell költeniük. Ráadásul nemcsak az államtól kapnak támogatást, hanem különböző segélyszervezetektől is. Akik nem menekültszálláson laknak, azok sokszor a rokonaiknál húzzák meg magukat. A menekültkérelemért folyamodók számára megoldott a lakhatás, az élelmezés, a ruháztatás és az orvosi ellátás kérdése, szabadidős programokat is sokszor szerveznek nekik, tehát a zsebpénzüket arra költik igazából, amire szeretnék.