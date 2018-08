Emma Loman is nemi erőszakkal vádolja Harvey Weinsteint

Egy német színésznő is pert indított nemi erőszak miatt Harvey Weinstein amerikai filmproducer ellen Kaliforniában.



A panaszos az Emma Loman művésznevet használja - közölte New York-i ügyvédje, John G. Balestriere. A vádirat szerint a Németországban élő nő 2004 óta dolgozik modellként, színésznőként és producerként.



A hétfőn egy kaliforniai kerületi bíróságon benyújtott magánvádban a nő



Loman ügyvédei testi sértéssel, a személyes szabadság megsértésével és a szexuális célú emberkereskedelem elleni amerikai törvények megsértésével vádolják Weinsteint. Kártérítést követelnek.



Phyllis Kupferstein, Weinstein ügyvédje szerint a vádak "valótlanok", ráadásul már elévültek. Kijelentette: azonnal lépéseket tesznek a vádak elutasítására.



Harvey Weinstein ellen, akit több mint 70 nő vádolt meg szexuális zaklatással a botrány kirobbanása óta, a New York-i ügyészség három nő sérelmére szexuális erőszak, szexuális zaklatás és szexuális bántalmazás miatt már vádat emelt.



A 66 éves filmproducer május 25-én adta fel magát a New Yorki rendőrségen. Egymillió dollár (280 millió forint) óvadék ellenében szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot.