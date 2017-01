Emberéleteket követelt a vihar Németországban

Súlyos fennakadásokat okozott Németország közlekedésében és az áramellátásában pénteken az Egon nevű viharfront, amely orkánerejű széllel és erős havazással érkezett meg. Országszerte háztartások ezrei maradtak áram nélkül és több száz baleset történt, köztük egy halálos.



Egy férfi az A7-es autópályán, a Schleswig-Holstein tartományi Handewittnél veszítette életét balesetben. A térségben a jeges, csúszós utakon alig néhány óra alatt 24 baleset történt, két ember súlyosan megsérült. Az A7-es egy Hamburg közelében húzódó szakaszát le is kellett zárni, mert két kamion megcsúszott és keresztbe fordult az úttesten.



Halálos közúti baleset történt a Hessen tartományi Fulda közelében is, ott is egy férfi az áldozat, akinek autója előzés közben megcsúszott a tükörjegesre fagyott útburkolaton, átsodródott a menetirány szerinti bal oldalra és nekicsapódott egy szemből érkező kocsinak.



A német meteorológiai szolgálat (DWD) az ország teljes területére riasztást adott ki az óránkénti 110 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel és havazással, havaseső-záporokkal érkezett front miatt. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy csak Türingia tartományban kilenc óra alatt csaknem 110 közlekedési baleset történt. Országszerte több tucat ember sérült meg a jeges utakon.



A vihar fákat csavart ki, tetőket tépett le és leszakított villamos felsővezetékeket, emiatt sok helyütt akadozik az áramellátás. Bajorország Türingiával határos északi részén csaknem hétezer háztartás maradt áram nélkül, és Baden-Württembergben is több ezer háztartásban szünetel az ellátás a vezetékrendszer megrongálódása miatt.



Az ország legnagyobb repülőterén, Frankfurtban 120 járatot töröltek a rendkívüli időjárás miatt. A vasúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek, több vasútvonalat le is zártak, szünetel a közlekedés például Hannover és Bréma között.



A DWD előrejelzése szerint szombat reggelig sokfelé várható további havazás, a magasabban fekvő régiókban akár 20 centiméter friss hó hullhat, és a front csak lassan vonul el kelet-északkeleti irányban.