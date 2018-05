Embercsempészeket fogtak el Szerbiában

Öttagú embercsempészbandát göngyölítettek fel kedden Belgrádban a szerb, a román és a német belügyi szervek együttműködésének köszönhetően, az elfogottak a gyanú szerint február és március során 79 illegális migráns átjutását segítették Szerbiában.



A szervezett bűnözés elleni belgrádi ügyészség tájékoztatása szerint a férfiak Belgrádtól a román határig szállították az illegális bevándorlókat, hogy ott átjussanak az uniós tagország Romániába, majd onnan tovább Nyugat-Európába. Az embercsempészek 1200-2000 eurót kértek "segítségükért" a migránsoktól.



A rendőrségi akció során négy személygépjárművet és több mobiltelefont is lefoglalt a rendőrség.



Eközben Nebojsa Stefanovic szerb belügyminiszter a belgrádi Prva TV-ben kijelentette, a migránsválság 2015-ös kitörése óta nem volt még olyan kevés illegális bevándorló Szerbiában, mint most. Jelenleg a hivatalos adatok szerint körülbelül 2900 migráns tartózkodik az országban. A Közel-Keletről és Afrikából érkezők már nem nagyon használják az úgynevezett nyugat-balkáni migránsútvonalat, mert lezárták, Macedónia és Magyarország is kerítéssel védi a határait - fejtette ki a tárcavezető.



A múlt héten Bosznia-Hercegovina jelezte, hogy megnőtt a migránsok száma, az év eleje óta mintegy 3500-an léptek az ország területére, ami háromszorosa a tavaly egész évben regisztráltak számának. Ennek oka, hogy új útvonal alakult ki, amely Görögországból indul, és Albánián, Montenegrón, Bosznia-Hercegovinán, Horvátországon és Szlovénián keresztül Nyugat-Európába tart. A boszniai hatóságok a múlt hét végén bejelentették, azt fontolgatják, lezárják a határokat.



Nebojsa Stefanovic szerint Szerbiára az sem jelentene veszélyt, ha Bosznia lezárná a határait, az elmúlt évek tapasztalatai segítenének megoldani a problémát.



A csökkenő migrációs nyomás miatt Szerbia április elején visszavonta a járőröző katonákat a szerb-macedón és a szerb-bolgár határszakaszról.