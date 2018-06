Elveszítette abszolút parlamenti többségét a török kormánypárt, Erdogan stabilan vezet

Elveszítette abszolút parlamenti többségét a kormánypárt

A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) a vasárnapi előrehozott államfő- és parlamenti választáson a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) által ismertetett részeredmény szerint.



Az AKP jelenleg a szavazatok 42,99 százalékán áll, ami 298 képviselői helyet jelent. A kormánypárt várható mandátumainak száma azután esett nagymértékben, hogy a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) túllépte a 10 százalékos parlamenti küszöböt és pillanatnyilag 10,75 százalékon áll, megszerezve 65 helyet az 550-ről 600 fősre bővülő törvényhozásban.



Az AKP és a vele pártszövetségben induló, nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) együttesen még mindig a szavazatok 54,27 százalékával és 347 képviselői hellyel rendelkezik a törvényhozásban.



Az AKP elnöke, Recep Tayyip Erdogan államfő az elnökválasztási szavazatok 91,6 százalékos feldolgozottságánál továbbra is előnyben van. Jelenleg a szavazatok 53,16 százalékát tudhatja magáénak.



Ha Erdogan a szavazatok több mint ötven százalékát meg tudja tartani, az államfőválasztás az első fordulóval véget ér és ő lesz a Törökországban életbe lépő elnöki rendszer első államfője. Stabilan vezet Erdogan

A hivatalban lévő államfő, Recep Tayyip Erdogan továbbra is nagy fölénnyel vezet a Törökországban vasárnap tartott előrehozott elnökválasztáson a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) által ismertetett részeredmények szerint. Az ezzel egy időben rendezett parlamenti választáson Erdogan pártjának, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) is úgy tűnik, hogy megmarad az abszolút többsége a törvényhozásban.



Az államfőválasztáson leadott szavazatok 52,4 százalékának feldolgozása után Erdogan 56,4 százalékkal vezet.



A második helyen Muharrem Ince, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) államfőjelöltje áll 28,65 százalékkal. Őt Meral Aksener, a Jó Párt (IP) jelöltje követi 7,45, majd Selahattin Demirtas, a Kurdbarát Népek Demokratikus (HDP) börtönben ülő egykori társelnöke 6,4 százalékkal. A két utolsó helyen álló jelölt együttesen alig haladja meg az 1 százalékot.



Erdogan és Ince között a különbség csökkenése a feldolgozottság előrehaladtával egyre lassulni látszik.



Amennyiben Erdogan a szavazatok több mint ötven százalékát meg tudja tartani, az államfőválasztás az első fordulóban véget ér, és ő lesz a Törökországban életbe lépő végrehajtó elnöki rendszer első államfője.



A parlamenti választásokon a szavazatok feldolgozottsága kora estig 38,8 százalék. Erdogan pártja, az AKP 47 százalékkal, és így a 600 fősre bővülő parlamentben 361 képviselővel magabiztosan áll az első helyen. Az AKP-val pártszövetségben induló Nemzeti Mozgalom Pártjának 12,1 százalékkal 54 mandátuma van. A pártszövetség együttes szavazataránya 59,1 százalék.



Az ellenzéki pártszövetség jelenleg 30,2 százalékkal rendelkezik. Ezen belül a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) a szavazatok 19,5 százalékát, a nacionalista Jó Párt (IP) a 9,3, az iszlamista Aranykor Pártja (SP) pedig a 1,4 százalékát szerezte meg.



Az önállóan induló kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) a voksok 9,1 százalékát birtokolja. Ezzel az eredménnyel még nem lépi át a 10 százalékos parlamenti küszöböt, bár a feldolgozottság előre haladtával egyre közelít hozzá.



A szövetségben induló pártok akkor is bejutnak a törvényhozásba, ha nem érik el a 10 százalékos határt.



A részvételi arány a Törökországban megszokott mértékben nagyon magas: 87,41 százalék. A hatósági nyilvántartás szerint összesen 59 millió 391 ezer 328 török állampolgárnak volt lehetősége a mostani választáson az urnákhoz járulni, 56 millió 342 ezer 263-nak belföldön, 3 millió 49 ezer 65-nek pedig külföldön.



Az YSK elnöke, Sadi Güven korábban azt nyilatkozta: reméli, hogy helyi idő szerint éjfél előtt (közép-európai idő szerint 23 óra előtt) ki tudják hirdetni a vasárnapi államfő- és parlamenti választás eredményét.



A végrehajtó elnöki rendszer nagyobb hatalmat összpontosít az államfő kezében és egyben eltörli a kormányfői tisztséget. Az alkotmánymódosítást kis többséggel fogadták el a tavaly áprilisi népszavazáson.