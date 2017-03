Élve égették el a nőt, akit korábban halottá nyilvánítottak a kórházban

Egészen elképesztő kórházi mulasztás történt Indiában - írja a. Súlyos tüdőfertőzéssel kezeltek egy 24 éves nőt az észak-indiai Uttar Pradeshben.Fiatal medikusok állapították meg a halál beálltát, miután Rachna Sisodia semmilyen életjelet nem mutatott. A fiatal nő azonban közel sem volt halott. Órákkal később a hagyományoknak megfelelően megkezdődött a hamvasztás, ahol az egyik hozzátartozó jelezte, a nő szerinte még életben van. A szertartásnak akkor vége is szakadt.Pedig lett volna idő korábban is észrevenni: a holttestet a máglyára tétele előtt alaposan megmossák, az elhunyt haját és körmét levágják, a női halottakat színes lepelbe is becsavarják, és virágokkal borítják.A félbemaradt hamvasztás után megvizsgálták a szerencsétlent és akkor derült ki: halálát az égési sokk okozta, tüdejében és légzőrendszerében is elszenesedett részeket találtak, vagyis a tűz a belélegzés által jutott be.