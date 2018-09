Eltűnt egy orosz katonai repülőgép a Földközi-tengeren

Eltűnt egy Il-20 típusú orosz katonai repülőgép 14 fővel a fedélzetén a Földközi-tengeren, az északnyugat-szíriai Latakia elleni izraeli rakétacsapások idején - közölte keddre virradóra az orosz védelmi minisztérium.



A tárca szerint a gép visszatérőben volt a hmejmími orosz bázisra, amikor 35 kilométerre a szíriai partvonaltól megszakadt vele az összeköttetés. A legénység sorsáról egyelőre nem tudni semmit.



Az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta: az Il-20 jele akkor tűnt el a radarernyőkről, amikor négy izraeli F-16-os vadászbombázó csapást mért a szíriai hadsereg létesítményeire Latakiában.



"Ugyanebben az időben az orosz rádiólokációs légtérfigyelési eszközök rakéták indítását regisztrálták a térségben tartózkodó Auvergne nevű francia fregattról" - tette hozzá a tárca.

A moszkvai minisztérium közölte azt is, hogy a hmejmími orosz légitámaszpontról kutató-mentő műveletet indítottak.



Az izraeli hadsereg a TASZSZ orosz hírügynökség megkeresését azzal utasította el, hogy nem kommentál külföldi sajtóhíreket.



Hétfőn este a Földközi-tenger irányából rakétacsapást mértek az északnyugat-szíriai Latakia városára, a szíriai légvédelem több rakétát lelőtt. A levegőben megsemmisített rakétákról szóló értesülések érkeztek Homsz, Hama és Tartúsz városokból is. Az el-Majádín libanoni televíziós csatorna tájékoztatása szerint pilótanélküli drónok is részt vettek a mintegy másfélórás támadásban, amelyben legalább tízen megsebesültek.



Zuheir Harbutli szíriai energiaügyi miniszter szerint a támadások következtében megszakadt áramszolgáltatást időközben sikerült helyreállítani Latakiában, illetve az azonos nevű tartományban.



Az al-Ihbaríja állami televízió több hatalmas robbanásról jelentett Latakia ipari körzetéből, ahol a Sky News Arabíja pánarab hírtelevízió szerint a szíriai kormányerők és a velük szövetséges Irán támogatását élvező milíciák egyik rakétalerakata van.



A SANA állami hírügynökség szerint egyelőre nem világos ki hajtotta végre a támadást, de azt feltételezik, hogy izraeli légicsapásról van szó.



Izraelt aggasztja Irán és a Hezbollah katonai műveleteinek kiterjedése, amelyekkel Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerét támogatják.



