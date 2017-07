Elton John koncertjén akart terrortámadást elkövetni egy 19 éves férfi

Életfogytig tartó börtönre ítéltek hétfőn Londonban egy 19 éves fiatalembert egy terrorcselekmény előkészítéséért és egy másik tervezéséért, a férfi legkorábban 16 és fél év után szabadulhat ki.



A főváros nyugati részén lakó Haroon Syed már előkészített egy terrortámadást, amelyet a leghíresebb bevásárlóutcán, az Oxford Streeten követett volna el, amikor elfogták, és azt is tervezte, hogy terrortámadást követ el Elton John popsztár Hyde Park-i koncertjén az Egyesült Államok elleni 2001-es terrortámadások 15. évfordulóján.



A vádlott az ellene folyó per egy áprilisi tárgyalásán vallotta be ezeket.



A rendőrség akkor azonosította őt, amikor az interneten fegyvereket és robbanószereket akart vásárolni egy általa szintén szélsőségesnek hitt embertől, bizonyos Abu Yusuftól, aki valójában egy csapdát állító titkos ügynök volt. Syed ezt megelőzően olyan emberek után kutatott a világhálón, akik szimpatizáltak az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezettel. Az ügyészek szerint banki kölcsönből akarta fedezni fegyvervásárlásait, de azt nem kapta meg.