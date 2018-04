Eltemették Nelson Mandela feleségét

Állami temetésen vettek végső búcsút szombaton a dél-afrikai Sowetóban az apartheid elleni küzdelem 81 éves korában, április 2-án elhunyt rendíthetetlen harcosától, Winnie Mandelától, Nelson Mandela néhai dél-afrikai elnök, Nobel-békedíjas politikus második feleségétől.



Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök gyászbeszédében "nemzetünk anyjának" és "nagy afrikai nőnek" nevezte Winnie Mandelát, akinek érdemeit vendégszónokként Naomi Campbell világhírű brit modell is méltatta.



Johannesburg Soweto városrészében több ezren gyűltek össze, hogy részesei legyenek az Orlando stadionban, az apartheid elleni mozgalom egykori fellegvárában tartott búcsúztatásnak, ahol az elhunyt nemzeti zászlóval letakart koporsóját elhelyezték.



"A nemzet anyja halott, de nem ment el" - mondta Ramaphosa. "Mindazokban él tovább, akik világszerte a jogaikért küzdenek" - tette hozzá. Naomi Campbell szerint Winnie Mandela volt "a világ szeme és füle azokban a sötét napokban".



Winnie Nomzamo 1958-ban lett Nelson Mandela felesége. Férjét 1962-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre, és 1990 februárjában szabadult. Mielőtt elnökké választották volna, 1994-ben külön költözött feleségétől, majd 1996-ban hivatalosan is elváltak.



Winnie Mandela ellentmondásos személyiség volt, férje börtönévei alatt a dél-afrikai apartheid rezsim ellenzékének egyik vezetőjeként többször letartóztatták, megkínozták, házi őrizetben és megfigyelés alatt tartották. Politikai pályafutásán foltot ejtett, hogy 1991-ben emberrablásokért és erőszakos támadásokért elítélték, később pedig, már parlamenti képviselőként csalásért is bíróságon kellett felelnie.