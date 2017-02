Első ízben látogatott pápa a római anglikán templomba

"Ezelőtt több mint 200 évvel tartották meg az első anglikán szertartást Rómában angol lakosok számára" - emlékeztetett beszédében az egyházfő.



"Az elmúlt két évszázadban számos dolog megváltozott a múltban egymásra bizalmatlanul és ellenségesen egymásra tekintő katolikusok és anglikánok között: Istennek hála, annak látjuk egymást, akik valójában vagyunk: testvérek Krisztusban" - mondta a pápa.



A szertartáson Ferenc pápával együtt imádkozott Robert Innes, az anglikán egyház püspöke is, aki magasztalta a pápát a menekültekkel és bevándorlókkal való szolidaritásáért.



A pápa ugyanakkor elismerte, hogy vannak nehézségek a két keresztény egyház közeledésének útján.



Tavaly októberben a katolikus egyházfő és Justin Welby canterburyi érsek közös istentiszteletet mutatott be a római Caelius-dombon lévő Szent templomban a két egyház közeledésének jeleként. Ugyanakkor közös közleményben húzták alá, hogy újabb nézetkülönbségek jelentkeztek, "mindenekelőtt a nők pappá szentelését és a szexualitás kérdéseit illetően".



Az anglikán egyházban 1992 óta lehetséges nők pappá szentelése, jelenleg ők teszik ki a papság egyharmadát.



Az anglikánok 1534-ben váltak ki a katolikus egyházból, amikor a pápa nem engedélyezte VIII. Henrik angol király házasságának semmissé nyilvánítását. Az anglikán egyház azóta nem ismeri el a pápa fennhatóságát.



Ferenc pápa bejelentette, hogy Justin Welbyvel közösen látogatást tenne Dél-Szudánban, hogy felhívja a figyelmet a polgárháború dúlta és éhínség sújtotta ország lakóira. "Tanácsadóim és én vizsgáljuk a lehetőségét egy dél-szudáni útnak" - mondta a katolikus egyházfő. Emlékeztetett arra, hogy tavaly októberben Rómába látogató dél-szudáni katolikus, episzkopális és presbiteriánus püspökök meghívták őt és Welbyt hazájukba.



Vatikáni források szerint a biztonsági megfontolásokból csak egynapos látogatásra még az idén sor kerülhet.



Dél-Szudán több térségében is éhínség tört ki. Az élelmiszerhiány okát szakértők az időjárási viszontagságok mellett az elhúzódó polgárháborúban, illetve az ennek következtében kialakult gazdasági válságban látják. A kelet-afrikai országban három éve szinte mindennaposak az összecsapások az eltérő etnikai csoporthoz tartozó Salva Kiir elnök és Riek Machar volt alelnök, későbbi lázadóvezér hívei között. A 2011 óta független Dél-Szudánban - a hírügynökségi jelentésekben idézett becslések szerint - tízezrek veszítették életüket a mészárlás és az éhínség miatt, illetve 3,4 millióan váltak földönfutóvá.