Elővigyázatossági okból miatt megváltoztatták a csúcs helyszínét Brüsszelben

A tanácsi sajtószolgálat tájékoztatása szerint elővigyázatosságból döntöttek a helyszín módosítása mellett, az ülés programja azonban változatlan.



Az uniós csúcsértekezletek és miniszteri ülések új helyszínéül szolgáló Európa épületet tavaly decemberben adták át, ezt megelőzően a szomszédos Justus Lipsius épület volt a tanácsi intézmények központi székháza.



Az Európa épületben dolgozók közül szerdán többen is rosszul lettek, ezért a hatóságok kiürítették a székházat. Hasonló incidensről érkeztek hírek pénteken is, akkor húsz ember lett rosszul, közülük kilencet kórházba kellett szállítani. A hivatalos közleményben bizonyos tisztítószerek közötti kémiai reakcióval magyarázták a történteket.



"Nincsenek biztonsági aggályaink, pusztán azt gondoltuk, jobb lenne megváltoztatni a helyszínt, hogy mindenki jóllétét biztosítani lehessen" - mondta egy uniós tisztségviselő a Le Soir című belga napilapnak.



A szivárgás okának felderítésére a hatóságok vizsgálatot indítottak.



A Brüsszelben "Űrtojásnak" (Space Egg) is nevezett, futurisztikus épületet sorozatos csúszások után adták át, az építkezés mintegy 320 millió euróba került.