Először meglőtték, majd eszméletlenre rugdostak egy lányt a rendőrök - Videó

A rendőrök üldözőbe vettek egy autót Nagyszombatban, amit egy 22 éves lány vezetett. Az üldözés közben 13 lövést adtak le a gépkocsira, kettő el is találta a sofőrt a mellkasán és a fülén. Az esetről augusztus elején jelentek meg az első információk - írta meg az ujszo.com A lap arról számol be, hogy miután a gépkocsi megállt, és a sofőr, valamint három utastársa - mind nők - kiszálltak az autóból, a rendőrök brutálisan rátámadtak a 22 éves lányra. A rendőrök a nő fejét és a mellkasát rugdosták.Korábban a rendőrség csak a felvétel egy részét tette közzé, melyből a brutális rendőri beavatkozás kimaradt - írják.Az autó sofőrje, Michaela állítólag tudatmódosító szer hatása alatt vezette a gépkocsit. Ellenállást viszont nem tanúsított, nem is tanúsíthatott, hiszen meglőtték.A szlovák belügyminisztérium közleménye szerint a videón látható rendőrök négytől tíz évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.