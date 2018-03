Előrehozott választásokat akar a Most- Híd Szlovákiában, vagy kilépnek a kormányt alkotó koalícióból

Egyelőre nem lép ki a Robert Fico szlovák miniszterelnök kormányát alkotó hármas koalícióból a Most-Híd, hanem előrehozott választásokról akar tárgyalni, de ha a megbeszélések nem lesznek sikeresek, kilép a koalícióból - jelentette be a vegyes párt elnöke, Bugár Béla a párt Országos Tanácsának (OT) több mint 8 órán át tartó tanácskozása után Pozsonyban hétfőn.A vegyes párt széleskörű döntéshozó testülete, az OT határozata értelmében a Most-Híd vezetése felhatalmazást kapott arra, hogy tárgyaljon koalíciós partnereivel, a Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokráciával (Smer-SD) és Andrej Danko pártjával, a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) az előrehozott választások lehetőségéről. Amennyiben ezek az egyeztetések nem járnak sikerrel, a párt kilép a koalícióból.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Szlovákiára mindenképpen előrehozott parlamenti választás vár, a kérdés már csak az, hogy mikor. Bugár Béla elmondta: Robert Fico - az OT ülése közben tartott koalíciós találkozó során - elutasította annak lehetőségét, hogy az előrehozott választásokról tárgyaljon, így csak az SNS-el fognak egyeztetni. Ezzel az állítással részben ellentétesnek tűnik a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség Bugár Béla bejelentését követően kiadott híre, amely saját információkra hivatkozva azt állítja: a legerősebb kormánypárt, az Irány - Szociáldemokrácia vezetése csak kedden tárgyalja a Most-Híd felvetését az előrehozott választások lehetőségéről, és döntésükről csak ezt követően tájékoztat majd a párt elnöke, Robert Fico.Bugár Béla az előrehozott választásokról folytatandó tárgyalások tétjéről kifejtette: az egyeztetések során egységes véleményt akarnak kialakítani egyebek mellett arról, hogy a választási időszak lerövidítéséről szóló alkotmányos törvényt milyen módon fogadják el és arról is, mikor kerüljön sor az előrehozott parlamenti választásra. Hozzátette: amennyiben sikeresek lesznek az egyeztetések, a pártja által jelölt miniszterek posztjaikon maradnak.Bugár szerint az OT határozatát egyhangúlag fogadták el. Az OT ülését azt követően hívta össze a Most-Híd vezetése, hogy az újságíró-gyilkosság után az országban kialakult feszült helyzetre hivatkozva Robert Kalinák belügyminiszter menesztését kérték a legerősebb kormánypárttól. Akkor Bugár Béla még azt mondta, nem gondolja, hogy a kialakult helyzet miatt az egész kormányt fel kellene áldozni. Hétfőn Robert Kalinák bejelentette lemondását , és azt azzal indokolta, hogy távozásával is szeretne hozzájárulni az országban kialakult helyzet stabilizálásához.A bejelentésre reagálva a szlovák belpolitikai válság két legerősebb hangadója, a pozsonyi törvényhozás legerősebb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevet viselő csoportosulás egybehangzóan közölte: a miniszter távozását nem tartják elégségesnek és továbbra is az egész kormány távozását akarják. Közvetlenül ezután kezdődött a Most-Híd OT ülése, amelynek tétje az volt, hogy a párt része marad-e a koalíciónak. Ezzel kapcsolatban a párt szlovák tagozatának - néhány erőteljesen atlantista kötődésű liberális - képviselője már előre jelezte, hogy a kilépést fogja támogatni.A Bugár Béla vezette párt kilépésével a 78 képviselővel rendelkező kormánykoalíció elveszítené többségét a 150 fős pozsonyi parlamentben. Az előrehozott választások megtartására először Robert Fico politikai ellenlábasa, Andrej Kiska államfő tett javaslatot. Robert Fico kormányfő az elnök lépéseit a demokratikus parlamenti választási eredmények megtagadásának nyilvánította, "az újságíró-gyilkosság után történteket" pedig többször is olyan, az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részének nevezte, amelynek "forgatókönyve nem Szlovákiában íródott". Múlt pénteken több szlovákiai városban a kormány távozását követelő tüntetéseket tartottak, ezek közül a legnagyobbat Pozsonyban, ahol több tízezer ember vonult az utcára