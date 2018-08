Elolvasztja Svédország legmagasabb pontját az arktiszi meleg

Soha nem tapasztaltam még ilyen mértékű hóolvadást a déli csúcson, mint idén nyáron"



Minden nagyon gyorsan történik. Ez a forró nyár rekordmennyiségű hó- és jégveszteséget fog eredményezni a hegyekben"

Elolvasztja Svédország legmagasabb pontját, a skandináv állam északi részében lévő Kebnekaise-hegy gleccser borította déli csúcsát az északi-sarkvidéket sújtó rekordmeleg - számoltak be a kutatók.- húzta alá közleményében Gunhild Ninis Rosqvist, a Stockholmi Egyetem professzora.Rosqvist, aki a Kebnekaise szomszédságában működő Tarfala kutatóállomás vezetője is egyben, évek óta méri a déli csúcs magasságának változásait egy, a klímaváltozást tanulmányozó kutatás keretében.A népszerű turistacélpontnak számító Kebnekaise messze északon fekszik Svédországban és két fő csúcsa van, a délit egy gleccser borítja, amelynek magassága évszakonként változik a jégréteg vastagságának növekedése és csökkenése nyomán, az északi viszont jégmentes.Rosqvist szerint a déli csúcs négy méternyi havat veszített július 2-a és július 31-e között. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 14 centiméternyi hó olvadt el a gleccseren júliusban, miközben Svédországot rekordhőség sújtja, erdőtüzeket okozva szerte az országban, még az északi sarkkör térségében is.- mutatott rá Rosqvist.A legutóbbi méréskor a déli csúcs 2097 méter magas volt, mindössze 20 centiméterrel lekörözve a 2096,8 méteres északi csúcsot. "Az előrejelzésünk szerint augusztustól a déli csúcs alacsonyabb lesz, mint az északi" - mondta a szakember.Tavaly a két csúcs közötti különbség két méter volt.A Stockholmi Egyetem szerint a déli gleccser, amelynek magasságváltozásait 1880 óta követik figyelemmel, évente egy méternyi jeget veszített az elmúlt két évtizedben.