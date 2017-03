Elnökjelöltek támadták a francia kormányt, amiért szabad utat adott a török kampánygyűlésnek

A jobboldal jelöltje, Francois Fillon azzal vádolta Francois Hollande hivatalban lévő szocialista államfőt, hogy "felháborító módon felrúgja az európai szolidaritást".



Fillon szerint Franciaországnak a holland példát kellett volna követnie, betiltva az elnöki rendszer bevezetéséről, azaz Recep Tayyip Erdogan elnök hatalmának kiterjesztéséről döntő, április 16-i török referendum kampányrendezvényét.



Erdogan válaszlépésekkel fenyegette meg a holland kormányt, és náci maradványoknak, fasisztáknak nevezte a Hollandia vezetőit. Közben az osztrák és a német hatóságok is lépéseket tettek, megakadályozandó, hogy török miniszterek kampányoljanak az országukban élő török kisebbség körében.



A francia jobboldal jelöltje, Fillon azt mondta, hogy Franciaország két "legközelebbi szövetségesét", Németországot és Hollandiát "hallatlan módon, nyilvánosan megsértették" a török vezetők. Érvelése szerint "közös álláspontot kellett volna érvényre juttatni" a török követelésekre adandó válasszal kapcsolatban.



A francia radikális jobboldal jelöltje, Marine Le Pen, aki jelenleg az első helyen áll az áprilisi elnökválasztás esélyeit mérlegelő közvélemény-kutatásokban, szintén kirohanást intézett a párizsi kormány ellen.



"Miért kéne eltűrnünk a saját földünkön azt, amit más demokráciák visszautasítottak? Ne legyen török választási kampány Franciaországban" - írta Twitter-felületén a Nemzeti Front vezetője.



A kormány megengedő álláspontját bírálta - még ha burkoltabb megfogalmazásban is - Emmanuel Macron centrista elnökjelölt is, aki úgy fogalmazott, hogy Franciaországnak "szilárd támogatást kell nyújtania európai unióbeli partnereinek".



"A köztársaság törvényeinek tiszteletéből kiindulva, országunknak nem szabadna megengednie a saját földjén (...) semmilyen, a demokráciánk, szövetségeseink és értékeink ellen irányuló támadást" - mondta az áprilisi elnökválasztáson második fordulós győzelemre esélyes Macron.



Jean-Marc Ayrault francia külügyminiszter ezzel szemben azt mondta Cavusoglu kampányfellépéséről, hogy "miután nem veszélyezteti a közrendet, nem volt ok ennek a nagygyűlésnek a betiltására". Ayrault szerint a metzi török rendezvényt a gyülekezési szabadság nevében engedélyezték. A francia diplomácia vezetője egyúttal nyugalomra intette Törökországot és Hollandiát, amelyek között diplomáciai viszály tört ki a török kampányrendezvények meghiúsítása miatt.