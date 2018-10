Ellenőrzőpontot állítottak fel az olasz hatóságok a francia határon

Ellenőrzési pontot állított fel a Franciaországból olasz területre visszaküldött illegális bevándorlók miatt hétfőn az olasz belügyminisztérium Monginevrónál, a Franciaországgal közös határ olasz oldalán.



Monginevro vagy francia nevén Montgenevre határállomásán az olasz rendőrség posztol és ellenőrzi az olasz oldalra való átlépéseket. A térséghez tartozik Cleviere is, ahol az utóbbi időkben több alkalommal előfordult, hogy a francia hatóságok "illegális bevándorlókat" tessékeltek vissza Olaszországba. Az olasz Vöröskereszt is elsősegély állomást állított fel a Franciaországból érkező migránsok segítésére.



Ezzel egy időben Massimo Bontempi, az olasz belügyminisztérium migrációért és határvédelemért felelős országos prefektusa Torinóban a Franciaországgal határos Piemonte tartomány határellenőrzési és nemzetbiztonsági szerveivel egyeztetett. Massimo Bontempi az olasz sajtónak súlyosnak nevezte a történteket minél előbbi megoldást sürgetve.



Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a Liga olasz kormánypárt vezetője, kijelentette, kész Clavierebe látogatni. Hozzátette, hogy Olaszországba hívta francia kollegáját. Megjegyezte, nem a napokkal ezelőtt kinevezett új francia belügyminisztert tartja felelősnek, de a franciáknak nem szabad "ostobának" nézni az olaszokat.



Matteo Salvini kijelentette: "az idén 90 ezerrel kevesebb illegális bevándorló érkezett Olaszországba tavalyhoz képest, mert az olasz kormány vasököllel lépett fel, vasököl nélkül nem lehet eredményt elérni". Megjegyezte, ezek után Olaszország nem engedheti meg, hogy a francia fél egyoldalúan, bármilyen ellenőrzés és azonosítás nélkül migránsokat tegyen át a francia-olasz határon. Salvini azt mondta, nem a Vöröskereszt feladata a határellenőrzés.



Az olasz hatóságoktól közölt videó-felvételek szerint az utóbbi időszakban többször megtörtént, hogy francia csendőrök gépjárművel megközelítették az Olaszországgal közös határt és itt 2-3 fős migránscsoportokat raktak ki. Megmutatták nekik, hol léphetnek át olasz területre, majd távoztak.



A francia szervek első magyarázata szerint Olaszországból érkezett, papírok nélküli illegális bevándorlókat fordítottak vissza. A felvételek viszont nem azt mutatják, hogy a személyek akkor léptek át Olaszországból Franciaországba: ellenkezőleg, máshonnan szállították őket az olasz határra. Az egyik videót, amelyet a Digos olasz nemzetbiztonsági nyomozó-igazgatóság forgatott, Matteo Salvini is közzétette közösségi oldalán.



Az illegális bevándorlás az Olaszország és Franciaország közötti több mint 500 kilométeres határon nem először okoz feszültséget. 2015 nyarán az olasz határátkelő Ventimiglia parti szikláin több száz afrikai migráns követelte az átjutást Franciaországba, miután a francia hatóságok lezárták az átkelőt. A dél-olaszországi partokra érkező migránsok közül azóta is több tízezren mentek az olasz-francia határra, ahol minden eszközzel és minden lehetséges útvonalon megpróbáltak átkelni.