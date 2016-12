Elhunyt William Salice, a Kinder-tojás feltalálója

Salice 1960-tól 2007-es nyugdíjazásáig dolgozott a tavaly elhunyt olasz csokoládémágnás, Michele Ferrero jobbkezeként.



A húsvéti csokitojásba rejtett ajándék ötlete az 1970-es évek elején bukkant fel, amikor az édességgyár azon törte a fejét, miként lehetne egész éven át kihasználni a húsvéti csokitojás előállítására szolgáló gyártósort, amely tétlenségre volt kárhoztatva az év legnagyobb részében.



A Kinder Sorpresa (Meglepetés) azonnali és tartós sikert aratott, bő négy évtized alatt több milliárd darabot adtak el belőle. A konszern azt állítja, havonta annyi csokitojást gyárt, amennyi elegendő lenne egy 400 ezer négyzetméteres tér befedésére.



"Az ötlet Michele Ferreróé, én csak a gyakorlati kivitelező voltam" - szokta mondani Salice, aki időközben olyan más sikertermékek megszületésénél is bábáskodott, mint a Ferrero Rocher, a Mon Chéri vagy a Pocket Coffee.



Salice a nyugdíjazásakor kapott 400 ezer euró jutalomból létrehozta a Color Your Life alapítványt, amely egy tengerparti kollégiumban segít 13-18 éves fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában.



A meglepetés-csokitojás hatalmas sikerét ugyanakkor beárnyékolja több tragédia is - írja az AFP, amely emlékeztet, hogy január közepén a franciaországi Toulouse-ban egy három és fél éves kislány megfulladt a lenyelt ajándéktól.



Az Egyesült Államokban nem is engedélyezik a Kinder-tojás forgalmazását egy 1938-as törvény alapján, amely tiltja, hogy élelmiszeripari termékbe bármilyen egyéb tárgyat tegyenek. 2016 nyara óta be van tiltva az édesség Chilében is, de ott az elhízás elleni harc jegyében.