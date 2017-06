Elhunyt Keith Richards múzsája

Anita Pallenberg és Keith Richards 1973. London

Kép: ZUMA/Keystone, SpotOn

Elhunyt Anita Pallenberg színész, volt modell, Keith Richards, a Rolling Stones gitárosa egykori barátnője, múzsája. Az olasz-német származású nő kedden, 73 évesen halt meg Londonban.

A hírt barátnője, Stella Schnaubel színésznő jelentette be az Instagramon, az elhalálozás okát egyelőre nem közölték.Az amerikai Rolling Stones magazin felidézte, hogy Anita Pallenberg a modellkedés és a filmezés mellett dizájnerként is dolgozott, emellett a hatvanas években a pop art világ egyik állandó szereplőjének számított, rendszeresen feltűnt Andy Warhol híres Factory-jában.Szerepelt Jane Fonda 1968-ban bemutatott kultfilmjében, a Barbarellában, két évvel később pedig együtt játszott Mick Jaggerrel Az előadás című drámában.A hatvanas évek közepén elment egy müncheni Rolling Stones-koncertre, ami után viszonyba kezdett Brian Jonesszal, az együttes gitárosával, akit aztán később az együttes másik zenésze, Keith Richards miatt elhagyott. Richards 2010-ben kiadott memoárjában, a Life (Élet) című kötetben azt írta, Pallenberggel erőszakosan bánt Jones, ezután szakított vele.Richardsnak és Pallenbergnek három közös gyereke született, Marlon ma 47, Angela 45 éves. Harmadik gyermekük, Tara 10 hetes korában halt meg 1976-ban. A pár súlyos heroinfüggő volt, 1977-ben kis híján börtönbe is kerültek, miután kábítószer-birtoklással Torontóban lebuktak.Bár szerelmi kapcsolatuk véget ért, jó viszonyban maradtak, öt unokájuk is született. Pallenbergnek sikerült abbahagynia a drogozást és a kilencvenes években divattervezői oklevelet szerzett Londonban. A 2000-es években visszatért a filmezéshez, szerepelt például az Imitátorokban (2007) és a Chéri - Egy kurtizán szerelmében (2009), elmélyült a kertészkedésben és a festészetben.