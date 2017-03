Elhunyt Chuck Berry, a rock and roll egyik legendája 90 évesen

A jellegzetes gitárintró Grammy-életműdíjas kitalálóját, aki tavaly októberben töltötte be 90. életévét, otthonában érte a halál. Amerikai sajtóértesülések szerint a zenész elvesztette eszméletét, és a rendőrök helyszínre érkezése után már nem sikerült újraéleszteni.Az amerikai gitáros-énekes legismertebb slágerei közé tartozott a Johnny B. Goode, a Roll Over Beethoven és a Sweet Little Sixteen. Zenéje több műfaj szinte valamennyi sztárjára hatással volt, sokak mellett a Beatles, a Rolling Stones és Elvis Presley is dolgozott fel a dalai közül.Charles Edward Anderson Berry St. Louisban született, nagyszülei még rabszolgák voltak. A középiskolában kezdett bluest énekelni és gitározni. 1955. május 21-én vette fel Maybellene című dalát, és sokan úgy tartják, hogy ezzel született meg a rock and roll.A műfajnak az ifjúságra gyakorolt "káros hatásai" miatt aggódó hatóságok 1961-ben vitatható vádak alapján perbe fogták, és két évre börtönbe zárták.Eredeti szerzeményeket tartalmazó utolsó lemezét 1979-ben adta ki, de egészen 2014-ig koncertezett, utolsó éveiben egy kisvárosi bárban lépett fel, nem messze St. Louis-tól. Több mint négyezer helyszínen adott koncertet, Budapestre is többször eljutott.Jellegzetes kacsasétája is világhírű volt.Chuck Berry elsőként került be a Rock Dicsőségcsarnokába, Grammy-életműdíjat is kapott. A Rolling Stone magazin minden idők száz legnagyobb művésze közül az ötödik helyre sorolta. John Lennon azt mondta róla: "Ha más nevet kellene adni a rockzenének, az a Chuck Berry lenne."Utolsó születésnapján Berry bejelentette, hogy új stúdiólemez kiadására készül.