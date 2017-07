Elhunyt a FIFA korrupciós botrányának főszereplője

Elhunyt Chuck Blazer, a FIFA-n belüli korrupciós botrány főszereplője - jelentette be szerdán Blazer ügyvédje az amerikai sajtónak.



"Hibáinak, amelyekért teljesen elismerte a felelősségét, nem szabad feledtetniük azt a jót, amelyet a nemzetközi labdarúgással tett" - írta az ügyvéd a The New York Timesban megjelent közleményében.



Blazert, aki korábban a FIFA végrehajtó bizottságának tagja volt, az etikai bizottság 2015-ben örökre eltiltotta a labdarúgástól, mert "központi szerepet" játszott a szervezetben kialakult "illegális kifizetések, vesztegetések és pénzmosás törvénytelen rendszerében".



Blazer elismerte, hogy 2005 és 2010 között 11 millió dollár (mintegy 3 milliárd forint) be nem jelentett jövedelemre tett szert. A korrupt amerikai sportvezető - aki korábban az észak- és közép-amerikai konföderáció (CONCACAF) második számú vezetője volt - beleegyezett, hogy szükség esetén a FIFA-tól kapott nyugdíjából vonják le az amerikai állammal szembeni tartozásait, kifizetett mintegy 2,5 millió dollár (700 millió forint) bírságot, és a jövőre nézve is elfogadta további bírságok kifizetését.



Blazer vádalkut kötött az ügyészséggel, és 2011-től kezdődően együttműködött a labdarúgást átható korrupció vizsgálatában. Cserébe együttműködéséért és azért, hogy bűnösnek vallotta magát az ellene emelt tíz vádpontban, az amerikai kormány megígérte, hogy jelentősen enyhíti a büntetését.