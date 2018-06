Elfogták Irakban a 14 éves német lány megerőszakolásával és meggyilkolásával gyanúsított iraki férfit

Elfogták Irakban a német sajtóban Susanna néven azonosított 14 éves lány megerőszakolásával és meggyilkolásával gyanúsított iraki férfit - jelentette be pénteken Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter.



A 20 éves fiatalembert a kurd biztonsági szervek fogták el péntekre virradóra Irak északi részén, a kurd autonóm területen, Erbíl közelében. Elfogása a német és a kurd hatóságok sikeres együttműködésének eredménye - mondta Horst Seehofer a Szász-Anhalt tartománybeli Quedlinburgban, a szövetségi kormány és a tartományok belügyi egyeztető fóruma, az úgynevezett belügyminiszteri konferencia ülése után, sajtótájékoztatón.



Az Ali Bassár nevű gyanúsított kézre kerítése nem vigasz az áldozat családjának, de a brutális bűncselekmény feltárása és az elkövető felelősségre vonása szempontjából nagyon fontos - tette hozzá a miniszter, kiemelve, hogy további elemzést igényelnek a gyanúsított ellen talált bizonyítékok.



A mainzi illetőségű áldozatot a nyomozás eddigi megállapításai szerint május 22-én vagy 23-ra virradóra a szomszédos Wiesbadenben megerőszakolták, majd meggyilkolták, és holttestét elrejtették egy nehezen megközelíthető ipari terület közelében, a Hessen tartományi város külterületén. A 14 éves lányt május 22. óta eltűntként tartották nyilván, keresésében több száz rendőr vett részt, holttestét szerdán találták meg. Az eset felháborodást okozott Németországban.



Az egyelőre nem ismert, hogy miként kerülhet vissza Németországba Ali Bassár, aki menedékkérőként érkezett az országba 2015-ben - derült ki pénteken Berlinben a kormányszóvivői tájékoztatón, amelyen Maria Adebahr külügyi szóvivő kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs kiadatási egyezmény Németország és Irak között, de ez nem zárja ki azt, hogy egyes esetekben valamelyik fél kérésére a másik átad a területén tartózkodó személyeket.



A Bild című lap a hírportálján azt jelentette, hogy a frankfurti főügyészség a wiesbadeni ügyészség letartóztatási parancsa alapján kezdeményezte az iraki gyanúsított kiadatását.



A kettős bűncselekménynek az iraki menedékkérő mellett egy másik gyanúsítottja is volt, egy 35 éves török menedékkérő, akit szabadon engedtek, mert nem sikerült igazolni az úgynevezett alapos gyanút, amelynek alapján előzetes letartóztatásba helyezhették volna. A Süddeutsche Zeitung című lap a hírportálján a wiesbadeni ügyészség szóvivőjére hivatkozva azt írta, hogy a török férfinak van alibije, a bűncselekmények elkövetésének idején egy ismerősével csetelt.



A helyi rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint Ali Bassárról egy 13 éves menekült szolgált a legfontosabb információkkal. Azonban mire a gyanúsított nyomára bukkantak, már csak azt tudták megállapítani, hogy a családjával együtt távozott az országból. Az eddig ismert nevüktől eltérő személyazonossággal Düsseldorfból repülővel Isztambulba, onnan pedig az iraki Erbílbe utaztak.



Ez június elején történt, amikor Ali Bassár még nem volt hivatalosan gyanúsított, és nem állt körözés alatt.



Pénteken a hatóságok tájékoztatása alapján kiderült, hogy a nyolcfős család úti okmányai rendben voltak, és megfelelően ellenőrizte is őket a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrség, de a repülőjegyeken más nevek álltak. Ezzel kapcsolatban Harald Neymanns belügyminisztériumi szóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a szövetségi rendőrség csak az úti okmányok ellenőrzésére jogosult, a repülőjegyeket pedig mindig az adott légitársaság kezeli.



A Spiegel Online hírportál kiemelte, hogy az eset "politikummá vált", bekerült a politikai viták témái közé, aminek az az oka, hogy a gyanúsított menedékkérő. A különböző oldalak megkezdték a harcot, amely arról szól, hogy milyen jelentést hordoz az ügy a közösség, a társadalom számára. Különösen a legnagyobb ellenzéki párt, az Alternatíva Németországnak (AfD) érvényesítenéa saját értelmezését, a berlini vezetés menekültpolitikájának bírálatára építő párt tüntetést is szervez szombatra Mainzba. A demonstráción menekültpolitikai szigorításokat szorgalmaznak majd. Alice Weidel társelnök pénteken lemondásra szólította fel Angela Merkel kancellárt és kormányát, szerinte Susanna halála a szövetségi kormány befogadó menekültpolitikájának következménye.



A felháborodással és a politikai küzdelemmel kapcsolatban a Bild a hírportálján idézte Thomas Feltes kriminológust, a bochumi Ruhr-vidéki Egyetem (RUB) kutatóját, aki kiemelte, hogy érdemes lenne tartózkodni a gyanúsított származására támaszkodó előítéletekkel, mert kriminalisztikailag nem igazolható, hogy az ilyen bűncselekményeknél szerepe van az etnikai hovatartozásnak.



A szakértő hangsúlyozta: "nem a származás, hanem a szociális, társas környezet segíti elő a bűncselekmények elkövetését".