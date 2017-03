Elfogták az idős szlovákiai asszonyt Győrben kifosztó csalót

, hogy eddig nem látott módszerrel csaptak be egy csilizradványi asszonyt.Mária Linkešová nagyszombati kerületi rendőri szóvivő a Parameter.sk portálnak számolt be a mostani eset további részleteiről.A 68 éves nőt vezetékes telefonon hívta fel egy magyarul beszélő illető még vasárnap, és azt állította, hogy a fia balesetet szenvedett, és a dunaszerdahelyi kórházba szállították. Tolmácsolta a fia állítólagos szavait, miszerint csomagolhatna neki higiéniai eszközöket, valamint készpénzt a gyógykezelésre. Egyúttal arra is figyelmeztette a nyugdíjas nőt, hogy erről ne beszéljen senkinek, mivel azt a fia sem szeretné.Az asszony így is tett, nem beszélt senkinek, nem hívta fel még a fiát sem, hogy leellenőrizze, valóban megtörtént az, amit a telefonban állítottak.Másnap korán reggel csörgött ismét a telefonja, majd rövid egyeztetés után már a háza előtt várta egy taxi, amely egy előre megbeszélt helyre, a győri vasútállomáshoz vitte el az idős nőt. A telefonáló ugyanis pénzt követelt kártérítésként az összetört kocsijáért, illetve azért, hogy azt ne jelentse senkinek. A rendőri szóvivő elmondása a jármű roncsának állítólagos elszállításáért 300 eurót, míg összesen 2600-at.A győri vasútállomásnál átült az idős nő egy másik kocsiba, amely kivitte a város szélére, majd ott kezdték fenyegetni őt azzal, hogy adja oda a nála lévő pénzt, különben ott hagyják a határban. A nő odaadta a pénzt, erre hazavitték.A rendőrség még hétfőn megkezdte a nyomozást, a begyűjtött információk pedig elvezették őket egy bizonyos 45 éves magyar állampolgárságú férfihoz, akit másnap sikerült is őrizetbe venniük.A fenti módszerrel elkövetett csalásért 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztés róható ki - írja a szlovákiai magyar portál.