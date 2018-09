Elérte Kína déli részét a Mangkhut tájfun, nő a halálos áldozatok száma

Elérte Kína déli részét a Mangkhut tájfun, helyi idő szerint vasárnap estig legalább két ember meghalt, több százan megsérültek és mintegy 2,5 millió ember kényszerült ideiglenesen elhagyni az otthonát. A Fülöp-szigeteken közben 64-re emelkedett a halálos áldozatok száma.



A dél-kínai Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a tájfun, estig mintegy 2,4 millió embert telepítettek ki és vittek biztonságos helyre. A kínai televízió tudósítása szerint háromméteres hullámokat korbácsolt fel a forgószél, Sencsenben a víz teljesen elárasztott egy tengerparti szállodát. A tartomány székhelyén, Kantonban a lakosok felvásárolták az élelmiszerboltok készleteit, arra készülve, hogy esetleg hosszabb időre lakásaikban rekednek az ítéletidő miatt.



A dél-kínai hatóságok is a legmagasabb fokozatú - vörös - riasztást adták ki. Több száz járatot töröltek, Kuangtung és Hajnan tartományban nem közlekednek a nagysebességű vonatok, és helyenként a normál vonatközlekedés is szünetel.



Makaón, Kína különleges közigazgatási területén is többen megsérültek. A terület történetében először be kellett zárni a kaszinókat az ítéletidő miatt.



Hongkongban több mint 200 embert láttak el sérülések miatt a kórházakban, rengeteg fa kidőlt, ablakok törtek be, és számos épületet elöntött a víz. A villamosok és a kompok nem közlekednek, több száz repülőjáratot is töröltek. Délelőttől estig - tíz órán keresztül - a legmagasabb fokozatú riasztás volt érvényben.



Dél-Kína előtt a Mangkhut tájfun a Fülöp-szigeteken söpört végig, ahol a legújabb adatok szerint legalább 64 ember vesztette életét. Félő, hogy a halottak száma a százat is meghaladhatja, mert egy földcsuszamlás maga alá temetett egy épületet, amelyben nagyjából negyven ember tartózkodott éppen.