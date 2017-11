Eldurvult a helyzet Kenyában - könnygáz, vízágyú, halottak

Az incidenst a Kenyan TV nevű helyi televíziós csatorna élőben közvetítette.

A felvételen az látható, hogy a rendőrség könnygázgránátot lő ki a konvojra, és vízágyút bevetve próbálja elérni, hogy a NASA-vezetőt övező járműoszlop és az azt kísérő tömeg ne juthasson be a főváros üzleti negyedébe. A tüntetők némelyike kövekkel dobálta a rendőröket. A televízió felvételei alapján két jármű is lángokban állt. A Reuters brit hírügynökség szerette volna megszólaltatni a rendőrségi illetékeseket az üggyel kapcsolatosan, de a hírügynökség telefonhívására a kenyai rendőrség nem válaszolt.



A korábbi beszámolók két halálos áldozatról szóltak. A Reuters helyszínen tartózkodó fotóriporterének beszámolója szerint a halálesetek az üzleti negyedbe vezető egyik főúton történtek azután, hogy összecsapás tört ki a rendőrök és a tüntetők között.



Az AFP fotóriportere elmondta, hogy három fiatalember holttestét látta az üzleti negyedhez közeli Muthurwa nevű kerületben. Az áldozatok mindegyikét a felsőtestén érte a lövés - tette hozzá a francia hírügynökség szemtanúja.



A NASA korábban felszólította híveit, hogy tömegesen jelenjenek meg és üdvözöljék Odinga visszatérését, aki 10 napot töltött az Egyesült Államokban, ahol az ellenzéki vezető támogatókat igyekezett szerezni ügyéhez és - a különböző hírügynökségek megfogalmazása szerint - a Nyugat tétlenségét bírálta a kenyai választási folyamatot illetően.



A kenyai legfelsőbb bíróság kedden elutasította az ellenzék kérelmét az októberi elnökválasztás eredményének felülvizsgálására. A választáson a 2013 óta hivatalban lévő Uhuru Kenyatta győzött a szavazatok 98,2 százalékával.



Kenyában az idén először augusztusban tartottak elnökválasztást, ám annak eredményét az ország legfelsőbb bírósága szeptember elején megsemmisítette, arra hivatkozva, hogy a választási bizottság alkotmányellenesen bonyolította le a választást, és megtagadta számítógépes rendszerének felülvizsgálatát.



Az augusztusi választás eredményei szerint Kenyatta 80 százalékos részvételi arány mellett a szavazatok 54 százalékával másodszori hivatali időszakra is mandátumot szerzett.



Az elnökválasztást október 26-án megismételték, azonban Odinga a voksolás bojkottjára szólította fel híveit, mert szerinte nem történtek meg a szükséges reformok a választási bizottságnál. Emiatt számos, ellenzéki többségű kenyai körzetben nem szavaztak a választásra jogosultak.



Wafula Chebukati, a választási hatóság elnöke szerint a megismételt voksoláson a 19,6 millió szavazásra jogosult ember hozzávetőleg 39 százaléka jelent meg. A bizottság a választást szabadnak, tisztességesnek, eredményét pedig hitelesnek nevezte.