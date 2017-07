Eldőlt, hogy hol rendezik a 2024-es és a 2028-as olimpiát

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hétfőn este megerősítette: Los Angeles felajánlotta, megrendezi a 2028-as olimpiát.



A NOB elnöke, Thomas Bach közleményében üdvözölte a döntést, akárcsak Anne Hidalgo, Párizs polgármestere.



A Los Angeles Times hétfőn számolt be arról, hogy megegyezés született a NOB-bal a Los Angeles-i rendezés kapcsán, amely egyben "kikövezi az útját annak, hogy a 2024-es játékokat Párizsnak ítéljék oda".



A kaliforniai város polgármestere, Eric Garcetti korábban úgy fogalmazott, Los Angeles kész arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén átengedje a francia fővárosnak a 2024-es rendezést. Párizs már korábban jelezte, hogy csak a 2024-es olimpia érdekli, míg Los Angeles nyitott volt a 2028-as rendezésre is.



A NOB július 11-én döntött arról, hogy szeptember 13-án a 2024-es mellett a 2028-as nyári játékok rendezőjét is bejelenti. Ennek ugyanakkor előfeltétele, hogy a három fél - a két város és a NOB - megegyezzen, s ezt a megállapodást hagyhatja majd jóvá Limában a NOB tagsága.



A NOB történetében másodszor fordulhat elő, hogy egyszerre két házigazdát jelentenek be: 1921 júniusában Párizs az 1924-es, Amszterdam pedig az 1928-as olimpiát kapta meg.



A francia főváros 1900-ban és 1924-ben volt házigazda, viszont sikertelenül kandidált az 1992-es, a 2008-as és a 2012-es játékokra. Los Angeles 1932-ben és 1984-ben rendezett eddig ötkarikás játékokat. Az Egyesült Államokban legutóbb - Atlantában - 1996-ban volt nyári olimpia, New York és Chicago viszont eredménytelenül pályázott a 2012-es és a 2016-os rendezésre.



A 2024-es játékokra Boston, Hamburg, Róma és Budapest is jelentkezett, de mind a négy város visszalépett a pályázattól.