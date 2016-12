Éjféltől életbe lép a tűzszünet Szíriában

Aszad: a tűzszüneti megállapodás tartós alapját képezi  az ország stabilizálásának



Bassár el-Aszad szíriai elnök szerint a csütörtök éjfélkor életbe lépő, orosz-török közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás első alkalommal képezheti tartós alapját az ország stabilizálásának - számolt be a Szíriában orosz parlamenti delegációval tartózkodó Konsztantyin Koszacsov a szíriai államfővel tartott csütörtöki találkozójáról.



Az orosz Szövetségi Tanács (felsőház) nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke továbbá elmondta, hogy Aszad szerint erre épülhet a Szíria stabilizálását követő politikai rendezési folyamat, vagyis az ország alkotmányának megreformálása és az új, törvényes szíriai hatósági szervek létrehozása. Aszad hozzáfűzte: elengedhetetlen, hogy a megállapodásokba bevonják a térség államait, a nyugati országokat, mindenekelőtt pedig az Európai Uniót. A szíriai elnök emellett határozottan kiállt az Oroszországgal és más államokkal a konfliktus felek közötti tűzszünet megtartása érdekében tett közös erőfeszítések mellett. Aszad Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során megerősítette, hogy kész betartani a tűzszünetre vonatkozó megállapodást - közölte a Kreml.



A két elnök megállapodott abban is, hogy a Kazahsztánban indított béketárgyalások "fontos lépést jelentenek a válság végső rendezése felé" - derül ki az orosz közleményből. Valíd Moallem szíriai külügyminiszter az állami televízió élő adásában a nap folyamán elmondta, hogy "valós lehetőség" kínálkozik a politikai rendezésre a szíriai konfliktusban. Szerinte a fegyvernyugvási megállapodást aláíró felkelő csoportok kötelessége, hogy elhatárolódjanak a korábban az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat kötelékébe tartozó Dzsabhat Fatah as-Sámtól (korábbi nevén an-Núszra Front) és az Iszlám Államtól, valamint kijelentsék: nem állnak kapcsolatban ezekkel a szervezetekkel.



Az Oroszország és Törökország által garantált általános szíriai fegyvernyugvást több ellenzéki fegyveres csoport is üdvözölte a nap folyamán, ennek hatálya azonban nem terjed majd ki az Ankara által is terrorszervezetnek tartott Iszlám Államra, valamint a Népvédelmi Egységeknek (YPG) nevezett észak-szíriai kurd fegyveres erőkre.



Erdogan: a fegyvernyugvás nyújtotta lehetőséget nem szabad elszaladok



A csütörtök éjjel kezdődő szíriai fegyvernyugvás nyújtotta lehetőséget nem szabad elszalasztani - jelentette ki ankarai sajtótájékoztatóján Recep Tayyip Erdogan török elnök. Erdogan megköszönte Oroszországnak a tűzszünet érdekében tett erőfeszítéseit, amelyek - mint fogalmazott - légi csapásokat is magukban foglaltak. A török államfő szerint a kazah fővárosba, Asztanába szervezett Szíria-konferencia nem helyettesíti, hanem kiegészíti majd a szíriai rendezést szolgáló genfi béketárgyalásokat.



"A adódó lehetőséget nem szabad elvesztegetni" - mondta Erdogan, aki egyben háláját fejezte ki a fegyvernyugvás miatt a tárgyalásokon részt vevő feleknek, külön említve Oroszországot. A Dogan török hírügynökség csütörtökön arról számolt be, hogy orosz gépek bombázták a török hadsereg és szíriai felkelő szövetségesei által ostromlott, az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet kezén lévő észak-szíriai Báb városát. Az orosz légierő vélhetően első ízben hajtott végre légicsapásokat az Észak-Szíriában beavatkozó török csapatok támogatására.



Korábban



Megállapodás született a szíriai általános tűzszünetről a szíriai kormány és a felkelők között - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában, a szíriai hadsereg pedig közölte, hogy a fegyvernyugvás csütörtök éjfélkor életbe lép.



Vlagyimir Putyin elmondta: három dokumentumot írtak alá. Az első a szíriai kormány és a fegyveres ellenzék közötti tűzszünetről szól Szíria területén. A második a fegyvernyugvás betartásának ellenőrzését célzó intézkedésekre vonatkozik, míg a harmadik dokumentumban, egy nyilatkozatban az aláírók kinyilvánítják, hogy készek a szíriai béketárgyalások megkezdésére.



Putyin elismerte, hogy a megállapodások törékenyek, mégis az orosz védelmi és a külügyminiszter, valamint a térségbeli partnereik által tett erőfeszítések eredményeként elért figyelemre méltó eredménynek mondta azokat.



Az orosz elnök a Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Szergej Sojgu védelmi miniszterrel tartott találkozóján közölte azt is, hogy Oroszország, Irán és Törökország garantálja a szíriai konfliktus békés rendezésének végigvitelét.



szíriai hadsereg megerősítette a tűzszünetről szóló orosz bejelentést, és tudatta: a tűzszünet csütörtök éjféltől lép hatályba, és nem vonatkozik az Iszlám Állam (IÁ) és a Dzsabhat Fatah as-Sám (korábbi nevén an-Núszra Front) nevű terrorszervezetekre. Hozzátette: a tűzszünettel a kormányerők felhagynak a harci tevékenységgel, a fegyvernyugvás célja a megfelelő feltételek megteremtése a szíriai válság politikai rendezéséhez.



A Szíriában orosz parlamenti delegációval tartózkodó Konsztantyin Koszacsov, az orosz Szövetségi Tanács (felsőház) nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke Bassár el-Aszad szíriai elnökkel tartott találkozójáról beszámolva közölte: Aszad határozottan támogatja Oroszországnak a más országokkal a szíriai fegyverszünetre együttesen tett erőfeszítéseit.



A több kisebb felkelőcsoportot összefogó, törökországi száműzetésben működő Szíriai Nemzeti Koalíció nevű ellenzéki ernyőszervezet is támogatásáról biztosította a megállapodást, és felszólította a szíriai konfliktusban érintett összes felet, hogy tartsa be a tűzszünetet.



Szergej Sojgu is megerősítette, hogy helyi idő szerint csütörtök éjfélkor (közép-európai idő szerint este 11 órakor) lép életbe a fegyverszünet Szíriában.



A védelmi miniszter leszögezte: Oroszország és Törökország fogja garantálni a tűzszünet betartását, ehhez már "forródrótot" is létesítette az orosz védelmi minisztérium Ankarával.



Sojgu megjegyezte: megteremtették annak feltételeit is, hogy csökkentsék a Szíriában harcoló orosz csapatok. Elmondása szerint az orosz katonai jelenlét csökkentését a védelmi tárca vetette fel, és az orosz elnök is jóvá hagyta.



Az orosz védelmi tárca vezetője közölte azt is, hogy mintegy 60 ezer fegyveres ellenzéki csatlakozott a tűzszünethez. Közölte: az utóbbi két hónapban az orosz védelmi minisztérium török közvetítéssel ellenzéki csoportok vezetőivel folytatott megbeszéléseket. Az említett csoportok Szíria középső és északi részein ellenőriznek kiterjedt területeket.



Szergej Lavrov a januárban a kazahsztáni fővárosban, Asztanában tervezett szíriai béketárgyalásokra kitérve közölte: arra számít, hogy Oroszország, Irán és Törökország mellett Egyiptom is képviselteti majd magát. Hozzátette: a tárgyalások következő fejezetéhez pedig csatlakozik a szíriai folyamatokra befolyással bíró Szaúd-Arábia, Katar, Jordánia és Irak.



Az Egyesült Államok kimaradt a szíriai tűzszünetre és béketárgyalásokra vonatkozó mostani megállapodásból. Tisztségviselők szerint Washington kihagyása azt tükrözi, hogy Törökország és Oroszország egyre inkább csalódott a még hivatalban lévő, demokrata párti amerikai kormányzat Szíria-politikájával. Barack Obama amerikai elnök január 20-án távozik tisztségéből.



Lavrov mindazonáltal reményének adott, hogy Donald Trump megválasztott republikánus párti amerikai elnök hivatalba lépése után az amerikai kormány is csatlakozni fog a szíriai békefolyamat érdekében tett erőfeszítésekhez, hogy "kollektívan és összhangban" dolgozzanak együtt.