Egyre több migráns érkezik Görögországba szárazföldi úton

Egyre több migráns érkezik Törökországból Görögországba a dél-európai állam szárazföldi határán keresztül, csak az idei év első hat hónapjában több mint tízezer illegális bevándorló kelt át az Évrosz határfolyón - közölte csütörtökön a francia Orvosok határok nélkül (MSF) segélyszervezet.



Az MSF szerint a határfolyó ezzel egyre inkább egy újabb migrációs útvonallá kezd válni. Tavaly összesen 7500 ember érkezett ezen az úton az Európai Unióba.



Az MSF egyben felszólította az athéni kormányt, hogy küldjön orvosokat a térségbe, és növelje meg az ottani menekültügyi központ befogadóképességét.



A segélyszervezet felhívta a figyelmet arra is, hogy mindössze öt percbe telik átevezni a folyón, ennek ellenére az Évrosz áramlatai kiszámíthatatlanok, s ezért már többen is vízbe fúltak.



Három évvel ezelőtt majdnem egymillió ember érkezett Törökországból a görög égei-tengeri szegetekre. De ezt a - főleg szíriai menekültek által használt - migrációs útvonalat jórészt elzárták a 2016 márciusában kötött EU-török migrációs egyezménynek köszönhetően. Az utóbbi években az Európába tartó menedékkérők ezért kezdenek kitérni az Évroszon átvezető régi csempészútvonalakra. Ezeket használták olyan török állampolgárok is, akik a 2016-os kudarcba fulladt hatalomátvételi kísérletet követően menekülni kényszerültek hazájukból.



Jelenleg azonban a legtöbb illegális bevándorló Észak-Afrikából a Földközi-tengeren keresztül jut el Európába. Az idén eddig 50 ezren érkeztek ezen az útvonalon. Az ENSZ szerint legkevesebb 1500 menedékkérő vesztette életét a veszélyes átkelés közben.