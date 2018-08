Egyre több gondot okoznak a migránsok Boszniában

Két román férfit vettek őrizetbe a hatóságok Temesvár közelében kedden. Azzal gyanúsítják őket, hogy húsz ázsiai határsértőnek segítettek illegális határátlépésben. A hatóságok egy kisbuszban találtak rá az iratok nélküli migránsokra, akik iraki, iráni és szíriai állampolgároknak vallották magukat.Bár a román határrendőrség már sokszor figyelmeztette a sofőröket, hogy határsértőket segíteni bűncselekmény, az embercsempészek nem adják fel. Múlt pénteken szintén két román férfi bukott le, akik a szerb határ közelében vettek fel iraki és szíriai bevándorlókat.Nem csak Romániában rendszeresek a próbálkozások. Szerbia felől jelenleg a legtöbben Bosznia-Hercegovinába indulnak, azt mondják azért, mert a legnagyobb eséllyel itt lehet átjutni a határon.Az országban jelenleg a horvát határhoz közeli városban vannak a legtöbben, több ezer migráns lepte el az utcákat. A parkokban, a játszótereken és az út mentén is mindenhol bevándorlókkal lehet találkozni.A migránsok miatt egyre több az incidens a városban. Legutóbb néhány nappal ezelőtt, két marokkói férfi támadt rá egy rendőre, aki igazoltatni próbálta őket. Az erősen alkoholos állapotban lévő fiatal bevándorlók megfékezésére erősítést kellett hívni.A közelmúltban egy betöréshez is riasztották a hatóságokat. Egy bihácsi asszony ugyanis arra lett figyelmes, hogy egy idegen férfi van a lakásában. Szerencséje volt, mert a férje időben hazaért és riasztotta a rendőröket. A 27 éves afganisztáni migránst letartóztatták, a gyanú szerint ugyanis meg akarta erőszakolni a nőt.A migránsok legtöbbször egymással kerülnek konfliktusba. A helyiek aggódnak és úgy érzik, a helyzetet már nem uralja a városvezetés. A rendőrség pedig arról is beszélt, hogy ha ebben a tempóban folytatódik a migránsok beáramlása, akkor eljön az a pillanat is, hogy nem tudják fenntartani a közrendet.A tarthatatlan helyzet miatt a bihácsiak egy része hétfőre utcai tüntetést kezdett szervezni.Jelenleg Bosznia-Hercegovinán keresztül vezet a fő balkáni útvonal – erről beszélt az M1-en a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György leszögezte, a magyar és az európai választások eredményei már világosan megmutatták, az emberek nem akarnak olyan bevándorlóországban élni, ahol romlik a biztonsági helyzet, és felborul mindennapi életük. Hozzátette, a tömeges bevándorlás a legfontosabb kampánytéma lehet az európai parlamenti választáson is.Bakondi György arról is beszélt, hogy magyar határőrizet stabil, az embercsempészek ezért nem hazánk felé irányítják a bevándorlókat. Bosznia-Hercegovina azonban komoly bajba került azzal, hogy év eleje óta több mint 10 ezer bevándorlót engedett be az országba.